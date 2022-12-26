26 декабря 2022

Участник шоу «Голос» исполнил песню пермяка о бойцах СВО. Видео

Ив Набиев спел песню военного пермяка о российских солдатах
© Служба новостей «URA.RU»
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КТЦ Югра-Классик. Ханты-Мансийск, гитара, музыка
Песню сочинил военнослужащий пермяк в учебном центре в Елани Фото:

Военнослужащий из Кукуштана (Пермский край) написал в учебном центре Елани песню, посвященную солдатам землякам. Ее исполнил участник проекта «Голос» и победитель шоу «Успех» Иван Агофонов (Ив Набиев). Клип опубликовало у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» правительство Прикамья.

«Мобилизованный из поселка Кукуштан написал в учебном центре Елани песню, которую посвятил всем землякам, отправившимся выполнять свой долг. Она попала „в руки“ победителю шоу „Успех“ и участнику проект „Голос“ Ивану Агафонову, который более известен под сценическим псевдонимом Ив Набиев», — говорится в группе. Сам Агафонов также является уроженцем Пермского края.

Спецоперация проходит на территории Украины с 24 февраля. В конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране о проведении частичной мобилизации.

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Военнослужащий из Кукуштана (Пермский край) написал в учебном центре Елани песню, посвященную солдатам землякам. Ее исполнил участник проекта «Голос» и победитель шоу «Успех» Иван Агофонов (Ив Набиев). Клип опубликовало у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» правительство Прикамья. «Мобилизованный из поселка Кукуштан написал в учебном центре Елани песню, которую посвятил всем землякам, отправившимся выполнять свой долг. Она попала „в руки“ победителю шоу „Успех“ и участнику проект „Голос“ Ивану Агафонову, который более известен под сценическим псевдонимом Ив Набиев», — говорится в группе. Сам Агафонов также является уроженцем Пермского края. Спецоперация проходит на территории Украины с 24 февраля. В конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране о проведении частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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