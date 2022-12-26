Участник шоу «Голос» исполнил песню пермяка о бойцах СВО. Видео

Ив Набиев спел песню военного пермяка о российских солдатах

27 декабря 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Песню сочинил военнослужащий пермяк в учебном центре в Елани Фото: Александр Елизаров © URA.RU Военнослужащий из Кукуштана (Пермский край) написал в учебном центре Елани песню, посвященную солдатам землякам. Ее исполнил участник проекта «Голос» и победитель шоу «Успех» Иван Агофонов (Ив Набиев). Клип опубликовало у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» правительство Прикамья. «Мобилизованный из поселка Кукуштан написал в учебном центре Елани песню, которую посвятил всем землякам, отправившимся выполнять свой долг. Она попала „в руки“ победителю шоу „Успех“ и участнику проект „Голос“ Ивану Агафонову, который более известен под сценическим псевдонимом Ив Набиев», — говорится в группе. Сам Агафонов также является уроженцем Пермского края. Спецоперация проходит на территории Украины с 24 февраля. В конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране о проведении частичной мобилизации.

Военнослужащий из Кукуштана (Пермский край) написал в учебном центре Елани песню, посвященную солдатам землякам. Ее исполнил участник проекта «Голос» и победитель шоу «Успех» Иван Агофонов (Ив Набиев). Клип опубликовало у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» правительство Прикамья. «Мобилизованный из поселка Кукуштан написал в учебном центре Елани песню, которую посвятил всем землякам, отправившимся выполнять свой долг. Она попала „в руки“ победителю шоу „Успех“ и участнику проект „Голос“ Ивану Агафонову, который более известен под сценическим псевдонимом Ив Набиев», — говорится в группе. Сам Агафонов также является уроженцем Пермского края. Спецоперация проходит на территории Украины с 24 февраля. В конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране о проведении частичной мобилизации.