Рособрнадзор предупредил об изменениях в заданиях ЕГЭ

В новых вариантах ЕГЭ впервые укажут, в каком классе должны изучаться темы, проверяемые в каждом задании. Об этом заявил глава Рособрнадзора Антон Музаев.
«Рособрнадзор впервые пропишет в открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания, в каком классе должна была изучаться та или иная тема», — передает слова Музаева «РИА Новости». Он заявил, что система начнет работать уже с демоверсии.
Ранее сообщалось, что абитуриентам гуманитарных и социально-экономических вузов потребуется сдавать ЕГЭ по истории, заявил президент России Владимир Путин. Он поддержал инициативу ректора МГИМО Анатолия Торкунова во время встречи с авторами учебников по истории.
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