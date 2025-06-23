Рособрнадзор предупредил об изменениях в заданиях ЕГЭ

Рособрнадзор впервые укажет, в каком классе изучались темы ЕГЭ
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В новых вариантах ЕГЭ впервые укажут, в каком классе должны изучаться темы, проверяемые в каждом задании. Об этом заявил глава Рособрнадзора Антон Музаев.

«Рособрнадзор впервые пропишет в открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания, в каком классе должна была изучаться та или иная тема», — передает слова Музаева «РИА Новости». Он заявил, что система начнет работать уже с демоверсии.

Ранее сообщалось, что абитуриентам гуманитарных и социально-экономических вузов потребуется сдавать ЕГЭ по истории, заявил президент России Владимир Путин. Он поддержал инициативу ректора МГИМО Анатолия Торкунова во время встречи с авторами учебников по истории.

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В новых вариантах ЕГЭ впервые укажут, в каком классе должны изучаться темы, проверяемые в каждом задании. Об этом заявил глава Рособрнадзора Антон Музаев. «Рособрнадзор впервые пропишет в открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания, в каком классе должна была изучаться та или иная тема», — передает слова Музаева «РИА Новости». Он заявил, что система начнет работать уже с демоверсии. Ранее сообщалось, что абитуриентам гуманитарных и социально-экономических вузов потребуется сдавать ЕГЭ по истории, заявил президент России Владимир Путин. Он поддержал инициативу ректора МГИМО Анатолия Торкунова во время встречи с авторами учебников по истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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