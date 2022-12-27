В Челябинске задержали вылет самолета в Санкт-Петербург

28 декабря 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Рейс задержали как минимум на три часа Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске в международном аэропорту имени Курчатова 28 декабря задержали вылет авиарейса в Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Рейс Челябинск — Санкт-Петербург задерживается на три часа. Причины „технические“ и их скоро устранят», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Читатели URA.RU рассказали, что самолет осматривает ремонтная бригада. Точной информации о времени вылета задержанного рейса пока нет.

В Челябинске в международном аэропорту имени Курчатова 28 декабря задержали вылет авиарейса в Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Рейс Челябинск — Санкт-Петербург задерживается на три часа. Причины „технические“ и их скоро устранят», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Читатели URA.RU рассказали, что самолет осматривает ремонтная бригада. Точной информации о времени вылета задержанного рейса пока нет.