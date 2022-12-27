В Челябинске задержали вылет самолета в Санкт-Петербург

Рейс задержали как минимум на три часа
В Челябинске в международном аэропорту имени Курчатова 28 декабря задержали вылет авиарейса в Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Рейс Челябинск — Санкт-Петербург задерживается на три часа. Причины „технические“ и их скоро устранят», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
Читатели URA.RU рассказали, что самолет осматривает ремонтная бригада. Точной информации о времени вылета задержанного рейса пока нет.
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