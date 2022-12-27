27 декабря 2022

В Челябинске задержали вылет самолета в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета
Рейс задержали как минимум на три часа Фото:

В Челябинске в международном аэропорту имени Курчатова 28 декабря задержали вылет авиарейса в Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейс Челябинск — Санкт-Петербург задерживается на три часа. Причины „технические“ и их скоро устранят», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Читатели URA.RU рассказали, что самолет осматривает ремонтная бригада. Точной информации о времени вылета задержанного рейса пока нет.

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В Челябинске в международном аэропорту имени Курчатова 28 декабря задержали вылет авиарейса в Санкт-Петербург. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Рейс Челябинск — Санкт-Петербург задерживается на три часа. Причины „технические“ и их скоро устранят», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Читатели URA.RU рассказали, что самолет осматривает ремонтная бригада. Точной информации о времени вылета задержанного рейса пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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