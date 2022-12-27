27 декабря 2022

Синоптики рассказали пермякам о погоде в новогоднюю ночь

В Пермском крае в новогоднюю ночь ожидаются морозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
Температура в Перми 31 декабря упадет до -18 градусов Фото:

В ночь с 31 декабря на 1 января в Пермском крае ожидается похолодание и ветренная погода. О прогнозе погоды сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ.

«Предварительно, 31 декабря на северо-востоке края в течение суток может быть уже -22…-24 градусов, а на юго-западе, как и накануне около -10 градусов», — сообщается на сайте. Прогноз может еще измениться из-за большой неопределенности по причине температурного контраста на Урале.

В столице в праздничную ночь ожидается похолодание до -15, -18 градусов. Из-за холодного ветра воздух будет ощущаться холоднее, чем есть на самом деле. На всей территории региона в ночь на 1 января кроме юго-запада не ожидается осадков. Днем первого числа возможен снегопад.

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В ночь с 31 декабря на 1 января в Пермском крае ожидается похолодание и ветренная погода. О прогнозе погоды сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ. «Предварительно, 31 декабря на северо-востоке края в течение суток может быть уже -22…-24 градусов, а на юго-западе, как и накануне около -10 градусов», — сообщается на сайте. Прогноз может еще измениться из-за большой неопределенности по причине температурного контраста на Урале. В столице в праздничную ночь ожидается похолодание до -15, -18 градусов. Из-за холодного ветра воздух будет ощущаться холоднее, чем есть на самом деле. На всей территории региона в ночь на 1 января кроме юго-запада не ожидается осадков. Днем первого числа возможен снегопад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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