Синоптики рассказали пермякам о погоде в новогоднюю ночь

В Пермском крае в новогоднюю ночь ожидаются морозы

Температура в Перми 31 декабря упадет до -18 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь с 31 декабря на 1 января в Пермском крае ожидается похолодание и ветренная погода. О прогнозе погоды сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ.

«Предварительно, 31 декабря на северо-востоке края в течение суток может быть уже -22…-24 градусов, а на юго-западе, как и накануне около -10 градусов», — сообщается на сайте. Прогноз может еще измениться из-за большой неопределенности по причине температурного контраста на Урале.

В столице в праздничную ночь ожидается похолодание до -15, -18 градусов. Из-за холодного ветра воздух будет ощущаться холоднее, чем есть на самом деле. На всей территории региона в ночь на 1 января кроме юго-запада не ожидается осадков. Днем первого числа возможен снегопад.