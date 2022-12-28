В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры семья с ребенком-инвалидом получила жилье

В Екатеринбурге семья, воспитывающая ребенка-инвалида, получила благоустроенную квартиру после вмешательства прокуратура Орджоникидзевского района города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что заявительница совместно с двумя несовершеннолетними детьми, один из которых является инвалидом, проживала в аварийном жилом помещении. Семья состояла в администрации района на учете малоимущих граждан. В связи с этим прокуратура направила исковое заявление в интересах ребенка-инвалида. После вмешательства прокуратуры администрация муниципалитета несовершеннолетнему по договору социального найма предоставила благоустроенную квартиру», — сказано в сообщении.
Кроме того, сотрудник прокуратуры принял участие в рассмотрении судом гражданского дела по иску администрации Екатеринбурга о выселении из аварийного жилья вышеуказанной семьи. Прокуратура обязала администрацию уральской столицы выкупить аварийную недвижимости для государственных и муниципальных нужд.
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