Эксперты определили вкусовые предпочтения екатеринбуржцев в Новый год

Екатеринбуржцы предпочитают на Новый год «Мимозу» и бутерброды с красной рыбой

29 декабря 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

На новогодний стол екатеринбуржцы готовы потратить до 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчины из Екатеринбурга предпочитают в Новый год салат «Мимозу» и чачу, а женщины — бутерброды с красной рыбой и некрепкие напитки. Об этом URA.RU рассказали эксперты онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет». «Мужчины предпочитают видеть на праздничном столе салат „Мимоза“ и сырный салат, а женщины — бутерброды с красной рыбой», — пояснили эксперты. При этом старшее поколение чаще готовит «Селедку под шубой», а молодежь — салат из крабовых палочек. Кроме этого, на столе жителей Екатеринбурга окажутся курица, «Оливье», фрукты, овощи, мясо, сыр и колбасы, а сладости поставит около 60% горожан. Наименее популярными станут готовые блюда и полуфабрикаты — их гостям подадут лишь от 19 до 23%. Также опрос показал, что екатеринбуржцы предпочитаю не только шампанское, но и различные вина. При этом 60% мужчин на Новый год в качестве напитков выберут чачу и текилу. Без спиртного 2023 год встретят 13% опрошенных мужчин и 18% женщин. «В среднем у екатеринбуржцев на закупку продуктов к Новому году уходит не больше недели. Примерно треть часть опрошенных планирует уложиться в один день, при этом только 1% планирует купить все необходимое именно 31 декабря», — сообщили эксперты. Всего горожане готовы потратить на новогодний стол до 10 тысяч рублей. В преддверии Нового 2023 года корреспондент URA.RU сравнила цены на продукты для «Оливье» в крупных торговых сетях Екатеринбурга. В результате выяснилось, что салат немного подешевел по сравнению с прошлым годом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчины из Екатеринбурга предпочитают в Новый год салат «Мимозу» и чачу, а женщины — бутерброды с красной рыбой и некрепкие напитки. Об этом URA.RU рассказали эксперты онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет». «Мужчины предпочитают видеть на праздничном столе салат „Мимоза“ и сырный салат, а женщины — бутерброды с красной рыбой», — пояснили эксперты. При этом старшее поколение чаще готовит «Селедку под шубой», а молодежь — салат из крабовых палочек. Кроме этого, на столе жителей Екатеринбурга окажутся курица, «Оливье», фрукты, овощи, мясо, сыр и колбасы, а сладости поставит около 60% горожан. Наименее популярными станут готовые блюда и полуфабрикаты — их гостям подадут лишь от 19 до 23%. Также опрос показал, что екатеринбуржцы предпочитаю не только шампанское, но и различные вина. При этом 60% мужчин на Новый год в качестве напитков выберут чачу и текилу. Без спиртного 2023 год встретят 13% опрошенных мужчин и 18% женщин. «В среднем у екатеринбуржцев на закупку продуктов к Новому году уходит не больше недели. Примерно треть часть опрошенных планирует уложиться в один день, при этом только 1% планирует купить все необходимое именно 31 декабря», — сообщили эксперты. Всего горожане готовы потратить на новогодний стол до 10 тысяч рублей. В преддверии Нового 2023 года корреспондент URA.RU сравнила цены на продукты для «Оливье» в крупных торговых сетях Екатеринбурга. В результате выяснилось, что салат немного подешевел по сравнению с прошлым годом.