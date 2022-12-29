Спикер тюменской гордумы пообещал экономический рост горожанам

Тюменский председатель гордумы Заболотный пообещал гражданам стабильный доход Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Экономика Тюмени обеспечит горожанам рабочие места и стабильный доход. Об этом в своем новогоднем поздравлении заявил председатель тюменской городской думы Евгений Заболотный.

«Развитая экономика свидетельствует о том, что горожане и дальше будут обеспечены рабочими местами и стабильным доходом. Это позволяет тюменцам уверенно и спокойно смотреть в будущее» — сообщил Заболотный.

Народный избранник также отметил качество уровня жизни населения Тюмени. «Областная столица дорога тюменцам, привлекательна для инвесторов и туристов. Наш город занимает устойчивые позиции по уровню жизни населения», — рассказал депутат.

Ранее URA.RU сообщало, как Евгений Заболотный обвинил жителей в том, что Тюмень не достигла статуса миллионника. По его мнению, статус город не получает из-за недовольства жителей и отсутствия «культуры мегаполиса»