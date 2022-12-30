Родственники хоронят детей из Екатеринбурга, в убийстве которых обвиняют их мать

30 декабря 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

В Верхнем Уфалее проходят похороны трех убитых детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей В Верхнем Уфалее (Челябинская область) проходят похороны трех детей (15-летнего и 10-летнего мальчиков и полугодовалой девочки), в убийстве которых обвиняется их мать. С убитыми пришли проститься родственники и друзья. Детей похоронят в одной могиле на городском кладбище в Верхнем Уфалее. В ритуальном доме проходит прощание с погибшими. Отец детей не мог сдержать слез и пересаживался от одного гроба к другому, сообщает E1. Верхнем Уфалее живут бабушки и дедушки погибших детей, именно здесь родились, познакомились и некоторое время жили Вячеслав и Анастасия Петрова — родители убитых детей. В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир в ЖК «Бажовский» убили трех детей — двух мальчиков 15 и 10 лет и полугодовалую девочку. В преступлении подозревают мать погибших 37-летнюю Анастасию Петрову. О происшествии женщина сообщила родственникам сама — по СМС. Женщина оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына «вселился бес», старший был «одержим блудом и гордыней», а дочь «укусил змей-искуситель». Анастасия Петрова находится в СИЗО до 26 февраля. Женщина призналась, что в момент убийства находилась под действием наркотиков. Ее адвокат Олег Грязютин предположил, что наркотики женщине мог кто-то подливать. Известно, что мать оставила Петрову и ушла в монастырь, когда та училась в школе. Подруги характеризуют женщину положительно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) проходят похороны трех детей (15-летнего и 10-летнего мальчиков и полугодовалой девочки), в убийстве которых обвиняется их мать. С убитыми пришли проститься родственники и друзья. Детей похоронят в одной могиле на городском кладбище в Верхнем Уфалее. В ритуальном доме проходит прощание с погибшими. Отец детей не мог сдержать слез и пересаживался от одного гроба к другому, сообщает E1. Верхнем Уфалее живут бабушки и дедушки погибших детей, именно здесь родились, познакомились и некоторое время жили Вячеслав и Анастасия Петрова — родители убитых детей. В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир в ЖК «Бажовский» убили трех детей — двух мальчиков 15 и 10 лет и полугодовалую девочку. В преступлении подозревают мать погибших 37-летнюю Анастасию Петрову. О происшествии женщина сообщила родственникам сама — по СМС. Женщина оставила записку своему мужу, в которой пояснила, что в младшего сына «вселился бес», старший был «одержим блудом и гордыней», а дочь «укусил змей-искуситель». Анастасия Петрова находится в СИЗО до 26 февраля. Женщина призналась, что в момент убийства находилась под действием наркотиков. Ее адвокат Олег Грязютин предположил, что наркотики женщине мог кто-то подливать. Известно, что мать оставила Петрову и ушла в монастырь, когда та училась в школе. Подруги характеризуют женщину положительно.