Суд отправил под стражу екатеринбурженку, обвиняемую в удушении троих детей

Суд принял решение временно изолировать от общества Анастасию Петрову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Суд отправил в СИЗО екатеринбурженку Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих своих детей, тела которых вынесли из ЖК «Бажовский» 26 декабря. Женщина решила, что в шестимесячную дочку и сыновей 10 и 15 лет «вселились бесы». Петрова пробудет под стражей до 26 февраля, сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Ленинского районного суда.

«Назначить Петровой меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля», — говорится в решении суда. Срок содержания в СИЗО может быть продлен.

Петрову задержали 26 декабря в ЖК «Бажовский». Там, по версии силовиков, она по очереди задушила всех своих детей: двоих младших — во сне, а старшего подростка — уговорив не сопротивляться. Она была уверена, что умрет этой ночью и не хотела, чтобы дети оставались «наедине с бесами», которыми, по словам Петровой, одержимы и они, и их отец.