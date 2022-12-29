На улицы в Академическом районе Екатеринбурга потратят 1,7 млрд рублей

30 декабря 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

В Академическом продлят улицы Академика Парина и Академика Ландау Владимир Жабриков © URA.RU На реконструкцию улиц Академика Парина и Академика Ландау в Академическом районе Екатеринбурга потратят 1,7 млрд рублей. Мэрия Екатеринбурга объявила три аукциона на поиск подрядчиков, которые выполнят работы. Сведения появились на сайте Госзакупок. «Строительство улицы Академика Ландау от Вавилова до Матвеевской между кварталами 12 и 17 на территории второй очереди застройки планировочного района „Академический“. Стоимость — 494,8 млн рублей», — следует из данных к одному из трех объектов закупки. Еще 518,3 млн рублей потратят на строительство улицы Академика Парина от Вильгельма де Геннина до Матвеевской, 714,5 млн выделят на строительство участка от Матвеевской до улицы Чкалова в рамках первой очереди застройки планировочного района «Академический». Работы по всем трем объектам планируется завершить к декабрю 2026-го года. Ранее URA.RU сообщало, что представители «РСГ — Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») заявили о том, что готовы начать строительство второй очереди Академического района в Екатеринбурге. Это заявление сделали на фоне выступления президента РФ Владимира Путина 30 ноября, который повторил тезис о том, что необходимо строить больше жилья.

На реконструкцию улиц Академика Парина и Академика Ландау в Академическом районе Екатеринбурга потратят 1,7 млрд рублей. Мэрия Екатеринбурга объявила три аукциона на поиск подрядчиков, которые выполнят работы. Сведения появились на сайте Госзакупок. «Строительство улицы Академика Ландау от Вавилова до Матвеевской между кварталами 12 и 17 на территории второй очереди застройки планировочного района „Академический“. Стоимость — 494,8 млн рублей», — следует из данных к одному из трех объектов закупки. Еще 518,3 млн рублей потратят на строительство улицы Академика Парина от Вильгельма де Геннина до Матвеевской, 714,5 млн выделят на строительство участка от Матвеевской до улицы Чкалова в рамках первой очереди застройки планировочного района «Академический». Работы по всем трем объектам планируется завершить к декабрю 2026-го года. Ранее URA.RU сообщало, что представители «РСГ — Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») заявили о том, что готовы начать строительство второй очереди Академического района в Екатеринбурге. Это заявление сделали на фоне выступления президента РФ Владимира Путина 30 ноября, который повторил тезис о том, что необходимо строить больше жилья.