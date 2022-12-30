Мэр Озерска в Новый год закоптил леща. Фото

31 декабря 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Евгений Щербаков начал день с пробежки, а к вечеру закоптил леща Фото: Страница Евгения Щербакова ВКонтакте Мэр Озерска Челябинской области Евгений Щербаков к новогоднему столу закоптил леща. Об этом глава города рассказал в соцсетях. «День сегодня начал с пробежки: прекрасная морозная погода, красивая природа — заряд настроения! К вечеру закоптил леща к праздничному столу. В праздник соберемся с родными и близкими, скажем самые важные слова», — написал Щербаков на своей странице во «ВКонтакте». Щербаков показал свою коптильню Фото: страница Евгения Щербакова ВКонтакте И природу Озерска Страница Евгения Щербакова ВКонтакте Мэр призвал горожан любить и ценить друг друга, провести Новый Год, семейный праздник, с самыми близкими. Главное, по словам главы, чтобы все были здоровы. Щербаков пожелал всем счастья и мира, вдохновения на новые свершения и внутренней гармонии.

Мэр Озерска Челябинской области Евгений Щербаков к новогоднему столу закоптил леща. Об этом глава города рассказал в соцсетях. «День сегодня начал с пробежки: прекрасная морозная погода, красивая природа — заряд настроения! К вечеру закоптил леща к праздничному столу. В праздник соберемся с родными и близкими, скажем самые важные слова», — написал Щербаков на своей странице во «ВКонтакте». Мэр призвал горожан любить и ценить друг друга, провести Новый Год, семейный праздник, с самыми близкими. Главное, по словам главы, чтобы все были здоровы. Щербаков пожелал всем счастья и мира, вдохновения на новые свершения и внутренней гармонии.