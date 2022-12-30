30 декабря 2022

Мэр Озерска в Новый год закоптил леща. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Щербаков начал день с пробежки, а к вечеру закоптил леща Фото:

Мэр Озерска Челябинской области Евгений Щербаков к новогоднему столу закоптил леща. Об этом глава города рассказал в соцсетях.

«День сегодня начал с пробежки: прекрасная морозная погода, красивая природа — заряд настроения! К вечеру закоптил леща к праздничному столу. В праздник соберемся с родными и близкими, скажем самые важные слова», — написал Щербаков на своей странице во «ВКонтакте».

Щербаков показал свою коптильню
Фото:
И природу Озерска

Мэр призвал горожан любить и ценить друг друга, провести Новый Год, семейный праздник, с самыми близкими. Главное, по словам главы, чтобы все были здоровы. Щербаков пожелал всем счастья и мира, вдохновения на новые свершения и внутренней гармонии.

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Мэр Озерска Челябинской области Евгений Щербаков к новогоднему столу закоптил леща. Об этом глава города рассказал в соцсетях. «День сегодня начал с пробежки: прекрасная морозная погода, красивая природа — заряд настроения! К вечеру закоптил леща к праздничному столу. В праздник соберемся с родными и близкими, скажем самые важные слова», — написал Щербаков на своей странице во «ВКонтакте». Мэр призвал горожан любить и ценить друг друга, провести Новый Год, семейный праздник, с самыми близкими. Главное, по словам главы, чтобы все были здоровы. Щербаков пожелал всем счастья и мира, вдохновения на новые свершения и внутренней гармонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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