Евгений Щербаков начал день с пробежки, а к вечеру закоптил лещаФото: Страница Евгения Щербакова ВКонтакте
Мэр Озерска Челябинской области Евгений Щербаков к новогоднему столу закоптил леща. Об этом глава города рассказал в соцсетях.
«День сегодня начал с пробежки: прекрасная морозная погода, красивая природа — заряд настроения! К вечеру закоптил леща к праздничному столу. В праздник соберемся с родными и близкими, скажем самые важные слова», — написал Щербаков на своей странице во «ВКонтакте».
Щербаков показал свою коптильню
Фото: страница Евгения Щербакова ВКонтакте
И природу Озерска
Страница Евгения Щербакова ВКонтакте
Мэр призвал горожан любить и ценить друг друга, провести Новый Год, семейный праздник, с самыми близкими. Главное, по словам главы, чтобы все были здоровы. Щербаков пожелал всем счастья и мира, вдохновения на новые свершения и внутренней гармонии.
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Мэр Озерска Челябинской области Евгений Щербаков к новогоднему столу закоптил леща. Об этом глава города рассказал в соцсетях. «День сегодня начал с пробежки: прекрасная морозная погода, красивая природа — заряд настроения! К вечеру закоптил леща к праздничному столу. В праздник соберемся с родными и близкими, скажем самые важные слова», — написал Щербаков на своей странице во «ВКонтакте». Мэр призвал горожан любить и ценить друг друга, провести Новый Год, семейный праздник, с самыми близкими. Главное, по словам главы, чтобы все были здоровы. Щербаков пожелал всем счастья и мира, вдохновения на новые свершения и внутренней гармонии.