30 декабря 2022

Челябинцев предупредили о туманах и изморози

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Гало, радуга, смог, мороз. Челябинск, погода, смог, дымка, климат, природа, мороз, туман, экология
В минэкологии заверили, что дымка не связана с выбросами Фото:

Туманы и изморозь возможны в Челябинске из-за высокой влажности в ближайшие сутки. Эти явления не связаны с выбросами промышленных предприятий, сообщили в минэкологии региона.

«В Челябинске, как и в ряде других городов области, уже несколько дней наблюдается глубокая инверсия и высокая влажность. В отдельных районах города визуально видна дымка, местами — туман и изморозь. Эти явления не связаны с деятельностью промышленных предприятий», — сообщили в министерстве.

По информации минэкологии, система наблюдения за качеством атмосферного воздуха не зафиксировала превышения содержания вредных веществ. При этом промпредприятия города проводят мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду и недопущению роста загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Челябинска были задержаны девять рейсов из-за ледяного дождя. В связи с неблагоприятными метеоусловиями пассажирские лайнеры не смогли вылететь по расписанию.

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Туманы и изморозь возможны в Челябинске из-за высокой влажности в ближайшие сутки. Эти явления не связаны с выбросами промышленных предприятий, сообщили в минэкологии региона. «В Челябинске, как и в ряде других городов области, уже несколько дней наблюдается глубокая инверсия и высокая влажность. В отдельных районах города визуально видна дымка, местами — туман и изморозь. Эти явления не связаны с деятельностью промышленных предприятий», — сообщили в министерстве. По информации минэкологии, система наблюдения за качеством атмосферного воздуха не зафиксировала превышения содержания вредных веществ. При этом промпредприятия города проводят мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду и недопущению роста загрязняющих веществ. Ранее сообщалось, что в аэропорту Челябинска были задержаны девять рейсов из-за ледяного дождя. В связи с неблагоприятными метеоусловиями пассажирские лайнеры не смогли вылететь по расписанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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