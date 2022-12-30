Челябинцев предупредили о туманах и изморози

В минэкологии заверили, что дымка не связана с выбросами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Туманы и изморозь возможны в Челябинске из-за высокой влажности в ближайшие сутки. Эти явления не связаны с выбросами промышленных предприятий, сообщили в минэкологии региона.

«В Челябинске, как и в ряде других городов области, уже несколько дней наблюдается глубокая инверсия и высокая влажность. В отдельных районах города визуально видна дымка, местами — туман и изморозь. Эти явления не связаны с деятельностью промышленных предприятий», — сообщили в министерстве.

По информации минэкологии, система наблюдения за качеством атмосферного воздуха не зафиксировала превышения содержания вредных веществ. При этом промпредприятия города проводят мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду и недопущению роста загрязняющих веществ.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Челябинска были задержаны девять рейсов из-за ледяного дождя. В связи с неблагоприятными метеоусловиями пассажирские лайнеры не смогли вылететь по расписанию.