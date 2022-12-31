Синоптики пообещали екатеринбуржцам резкое потепление

В Екатеринбурге синоптики прогнозируют теплую погоду в начале январе. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», днем 2 января потеплеет до -5 градусов.
«В уральской столице 1 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха днем составит до -17, а ночью до -25. При этом 2 января потеплеет до -5, ночью — до -17», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.
Синоптики добавили, что 3 января в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. А температура воздуха днем составит до -7, ночью — до -9 градусов.
Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о влиянии глобального потепления на климат в регионе. По ее словам, некоторые производственные сферы региона уже стали подстраиваться под погодные колебания.
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