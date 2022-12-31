31 декабря 2022
30 декабря 2022

Синоптики пообещали екатеринбуржцам резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге 2 января потеплеет до -5 градусов Фото:

В Екатеринбурге синоптики прогнозируют теплую погоду в начале январе. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», днем 2 января потеплеет до -5 градусов.

«В уральской столице 1 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха днем составит до -17, а ночью до -25. При этом 2 января потеплеет до -5, ночью — до -17», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Синоптики добавили, что 3 января в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. А температура воздуха днем составит до -7, ночью — до -9 градусов.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о влиянии глобального потепления на климат в регионе. По ее словам, некоторые производственные сферы региона уже стали подстраиваться под погодные колебания.

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В Екатеринбурге синоптики прогнозируют теплую погоду в начале январе. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», днем 2 января потеплеет до -5 градусов. «В уральской столице 1 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха днем составит до -17, а ночью до -25. При этом 2 января потеплеет до -5, ночью — до -17», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте. Синоптики добавили, что 3 января в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. А температура воздуха днем составит до -7, ночью — до -9 градусов. Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала о влиянии глобального потепления на климат в регионе. По ее словам, некоторые производственные сферы региона уже стали подстраиваться под погодные колебания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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