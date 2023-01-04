Бастрыкин взял на контроль расследование дела утопленной в Перми девочки

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по гибели трехлетней девочки в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством ребенка. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 3 января пермяк остался дома с трехлетней дочерью. Жена со старшей дочерью ушли в гости. Пока их не было, мужчина утопил девочку в ведре с водой. Мужчину задержали, он заключен под стражу.