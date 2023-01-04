Бастрыкин взял на контроль расследование дела утопленной в Перми девочки

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по гибели трехлетней девочки в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством ребенка. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано на сайте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 3 января пермяк остался дома с трехлетней дочерью. Жена со старшей дочерью ушли в гости. Пока их не было, мужчина утопил девочку в ведре с водой. Мужчину задержали, он заключен под стражу.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по гибели трехлетней девочки в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством ребенка. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано на сайте Следственного комитета РФ. По данным следствия, 3 января пермяк остался дома с трехлетней дочерью. Жена со старшей дочерью ушли в гости. Пока их не было, мужчина утопил девочку в ведре с водой. Мужчину задержали, он заключен под стражу.