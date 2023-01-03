Пермское СУ СК возбудило дело после утопления пермяком трехлетней дочери

Следователями СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми по факту убийства жителем города собственной трехлетней дочери возбуждено уголовное дело. Мужчина, находившийся наедине со своим ребенком, утопил его в ведре с водой, говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«По данным следствия, 3 января 2023 года в городе Перми местный житель, оставшись дома с малолетней дочерью, 2019 года рождения, во время отсутствия жены и старшей дочери, ушедших в гости, с целью убийства утопил дочь в ведре с водой. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство малолетнего“). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на сайте ведомства. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Расследованием уголовного дела займется первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Прикамью. Ход расследования дела находится на особом контроле руководителя краевого ведомства Дениса Головкина.