Челябинские спасатели выступили с экстренным обращением

МЧС предупредило челябинцев о риске пожаров из-за морозов

05 января 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Причиной пожара может стать сломанный обогреватель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Спасатели предупреждают о риске роста числа пожаров из-за холодов в Челябинской области. Причиной таких пожаров зачастую становится неосторожное обращение с электроприборами, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «В связи с аномальными морозами возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В основном их причинами в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования», — говорится в заявлении ведомства. Жителей региона просят не пользоваться неисправным электрооборудованием и самодельными электронагревателями, не оставлять печи без присмотра. Челябинцев предупреждают, что хранить газовые баллоны дома и на балконах нельзя. Если занести баллон с мороза в тепло, он может взорваться. Метеорологи прогнозируют приход морозов в регион к 7 января. Ночные температуры опустятся до минус 27 градусов.

Спасатели предупреждают о риске роста числа пожаров из-за холодов в Челябинской области. Причиной таких пожаров зачастую становится неосторожное обращение с электроприборами, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «В связи с аномальными морозами возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В основном их причинами в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования», — говорится в заявлении ведомства. Жителей региона просят не пользоваться неисправным электрооборудованием и самодельными электронагревателями, не оставлять печи без присмотра. Челябинцев предупреждают, что хранить газовые баллоны дома и на балконах нельзя. Если занести баллон с мороза в тепло, он может взорваться. Метеорологи прогнозируют приход морозов в регион к 7 января. Ночные температуры опустятся до минус 27 градусов.