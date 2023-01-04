04 января 2023
03 января 2023

Челябинские спасатели выступили с экстренным обращением

МЧС предупредило челябинцев о риске пожаров из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной пожара может стать сломанный обогреватель Фото:

Спасатели предупреждают о риске роста числа пожаров из-за холодов в Челябинской области. Причиной таких пожаров зачастую становится неосторожное обращение с электроприборами, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«В связи с аномальными морозами возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В основном их причинами в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования», — говорится в заявлении ведомства.

Жителей региона просят не пользоваться неисправным электрооборудованием и самодельными электронагревателями, не оставлять печи без присмотра. Челябинцев предупреждают, что хранить газовые баллоны дома и на балконах нельзя. Если занести баллон с мороза в тепло, он может взорваться.

Метеорологи прогнозируют приход морозов в регион к 7 января. Ночные температуры опустятся до минус 27 градусов.

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Спасатели предупреждают о риске роста числа пожаров из-за холодов в Челябинской области. Причиной таких пожаров зачастую становится неосторожное обращение с электроприборами, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «В связи с аномальными морозами возрастает риск роста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В основном их причинами в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования», — говорится в заявлении ведомства. Жителей региона просят не пользоваться неисправным электрооборудованием и самодельными электронагревателями, не оставлять печи без присмотра. Челябинцев предупреждают, что хранить газовые баллоны дома и на балконах нельзя. Если занести баллон с мороза в тепло, он может взорваться. Метеорологи прогнозируют приход морозов в регион к 7 января. Ночные температуры опустятся до минус 27 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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