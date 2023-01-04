Снегопад начнется накануне Рождества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в рождественскую ночь, 7 января, пройдут снегопады. При этом, по прогнозам специалистов, температура воздуха не опустится ниже минус 10 градусов.

«Снегопад начнется вечером 6 января, и продлится всю ночь, до утра 7 числа. Днем в Рождество будет облачно, температура воздуха будет в районе 12 градусов ниже нуля. К вечеру похолодает до минус 22 градусов», — говорится на сайте «Гисметео».

После каникул небольшие снегопады продолжатся. В долгосрочном прогнозе пасмурная погода продержится вплоть до середины января. При этом средние дневные температуры будут колебаться в районе 23 градусов ниже нуля.

Ранее специалисты прогнозировали большее похолодание на Рождество. Также сообщалось, что после новогодних каникул в область придут 30 градусные морозы.