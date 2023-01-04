04 января 2023
03 января 2023

В ночь перед Рождеством в Челябинске пройдут снегопады. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад начнется накануне Рождества Фото:

В Челябинске в рождественскую ночь, 7 января, пройдут снегопады. При этом, по прогнозам специалистов, температура воздуха не опустится ниже минус 10 градусов.

«Снегопад начнется вечером 6 января, и продлится всю ночь, до утра 7 числа. Днем в Рождество будет облачно, температура воздуха будет в районе 12 градусов ниже нуля. К вечеру похолодает до минус 22 градусов», — говорится на сайте «Гисметео».

После каникул небольшие снегопады продолжатся. В долгосрочном прогнозе пасмурная погода продержится вплоть до середины января. При этом средние дневные температуры будут колебаться в районе 23 градусов ниже нуля.

Ранее специалисты прогнозировали большее похолодание на Рождество. Также сообщалось, что после новогодних каникул в область придут 30 градусные морозы.

Снегопад в Челябинске начнется с вечера 6 января

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В Челябинске в рождественскую ночь, 7 января, пройдут снегопады. При этом, по прогнозам специалистов, температура воздуха не опустится ниже минус 10 градусов. «Снегопад начнется вечером 6 января, и продлится всю ночь, до утра 7 числа. Днем в Рождество будет облачно, температура воздуха будет в районе 12 градусов ниже нуля. К вечеру похолодает до минус 22 градусов», — говорится на сайте «Гисметео». После каникул небольшие снегопады продолжатся. В долгосрочном прогнозе пасмурная погода продержится вплоть до середины января. При этом средние дневные температуры будут колебаться в районе 23 градусов ниже нуля. Ранее специалисты прогнозировали большее похолодание на Рождество. Также сообщалось, что после новогодних каникул в область придут 30 градусные морозы.
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