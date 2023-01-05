Fox News: власти США фабрикуют панику вокруг РФ для управления страной

06 января 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

Карлсон раскрыл суть всех нынешних заявлений США о России Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Правительство Соединенных Штатов занимается «фабрикацией паники» вокруг России с целью использовать ее в качестве политического инструмента. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон. «Все, что неугодно властям США, стали называть „российской дезинформацией“ и использовать для цензуры. Это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне», — посетовал Карлсон в эфире своего вечернего шоу на канале Fox News. Он назвал подобные действия откровенным нарушением конституции США. В качестве примера журналист напомнил, что в 2016 году организация WikiLeaks раскрыла, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты выборов. «Чтобы замять эту оплошность, кампания Клинтон заявила, что это сделала Россия», — указал Карлсон, добавив, что американские спецслужбы в ответ на это «не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России — отличный политический инструмент». «Со временем это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне», — резюмировал ведущий. Ранее американская газета The Washington Post сравнила президента США Джо Байдена с Пиноккио из-за постоянной лжи. В издании даже ввели новую категорию «Бездонный Пиноккио» для учета вводящих в заблуждение заявлений Белого дома, повторяемых столь часто, что они стали формой пропаганды. Президент России Владимир Путин назвал главное средство против американской лжи. По мнению президента, западная пропаганда все время пытается выставить страну в дурном свете, однако твердые знания, правда и любовь к России — лучшие союзники в противодействии дезинформации. Кроме того, Путин заявил, что западные элиты ведут опасную игру, стремясь обвинить Россию во многих мировых проблемах, передает МК . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Соединенных Штатов занимается «фабрикацией паники» вокруг России с целью использовать ее в качестве политического инструмента. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон. «Все, что неугодно властям США, стали называть „российской дезинформацией“ и использовать для цензуры. Это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне», — посетовал Карлсон в эфире своего вечернего шоу на канале Fox News. Он назвал подобные действия откровенным нарушением конституции США. В качестве примера журналист напомнил, что в 2016 году организация WikiLeaks раскрыла, что кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты выборов. «Чтобы замять эту оплошность, кампания Клинтон заявила, что это сделала Россия», — указал Карлсон, добавив, что американские спецслужбы в ответ на это «не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России — отличный политический инструмент». «Со временем это стало стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне», — резюмировал ведущий. Ранее американская газета The Washington Post сравнила президента США Джо Байдена с Пиноккио из-за постоянной лжи. В издании даже ввели новую категорию «Бездонный Пиноккио» для учета вводящих в заблуждение заявлений Белого дома, повторяемых столь часто, что они стали формой пропаганды. Президент России Владимир Путин назвал главное средство против американской лжи. По мнению президента, западная пропаганда все время пытается выставить страну в дурном свете, однако твердые знания, правда и любовь к России — лучшие союзники в противодействии дезинформации. Кроме того, Путин заявил, что западные элиты ведут опасную игру, стремясь обвинить Россию во многих мировых проблемах, передает МК.