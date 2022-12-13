Путин назвал главное оружие России против лжи

Путин: твердые знания и любовь к Родине — главное оружие России против лжи

14 декабря 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

РФ не позволит очернить и оболгать своих героев, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Твердые знания и любовь к России — это главное оружие против лжи. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», — заявил Путин по случаю 75-летия российского общества. Его слова передает пресс-служба Кремля. По его словам, западная пропаганда постоянно пытается переписать историю и выставить русских героев в негативном ключе. «Россия же будет всячески противостоять этому», — сказал глава государства. Ранее в США, отмечая годовщину окончания Второй мировой войны заявили, что якобы Франция является страной, которая больше всех пострадала от Германии, пишет «Царьград». По словам Путина, Россия поставила прочный заслон попыткам исказить историю, сообщал телеканал 360.

Твердые знания и любовь к России — это главное оружие против лжи. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», — заявил Путин по случаю 75-летия российского общества. Его слова передает пресс-служба Кремля. По его словам, западная пропаганда постоянно пытается переписать историю и выставить русских героев в негативном ключе. «Россия же будет всячески противостоять этому», — сказал глава государства. Ранее в США, отмечая годовщину окончания Второй мировой войны заявили, что якобы Франция является страной, которая больше всех пострадала от Германии, пишет «Царьград». По словам Путина, Россия поставила прочный заслон попыткам исказить историю, сообщал телеканал 360.