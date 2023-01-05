05 января 2023
04 января 2023

Пермский минздрав закупит 4,5 млн тест-полосок для диабетиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, забор крови, проверка крови на сахар, маркер, глюкометр
Тест-полоски для глюкометра входят в перечень льготных медицинских изделий Фото:

Министерство здравоохранения Пермского края объявило конкурс на поставку 4,5 миллионов тест-полосок для больных сахарным диабетом. Начальная и максимальная цена контракта — почти 37 миллионов рублей, сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ»

«Тест-полоски для глюкометра „Сателлит экспресс“ и „Сателлит плюс“ для исследования цельной крови. Количество — 4,5 млн штук. Полоски электрохимические однократного применения закупаются в качестве расходных материалов к портативным системам контроля уровня глюкозы в крови», — сообщается в техническом задании к госзакупке.

Также уточняется, что товар закупается в целях обеспечения федеральных и региональных льготников необходимыми лекарствами и медицинскими препаратами. Итоги конкурса планируют подвести 20 января 2023 года.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае возник дефицит препарата «Форсига» для лечения диабета. В минздраве решили провести дополнительную закупку этого лекарства в связи с возросшим спросом на него. Ранее родители детей-диабетиков жаловались, что их дети не могут получить положенные по закону системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Министерство здравоохранения Пермского края объявило конкурс на поставку 4,5 миллионов тест-полосок для больных сахарным диабетом. Начальная и максимальная цена контракта — почти 37 миллионов рублей, сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ» «Тест-полоски для глюкометра „Сателлит экспресс“ и „Сателлит плюс“ для исследования цельной крови. Количество — 4,5 млн штук. Полоски электрохимические однократного применения закупаются в качестве расходных материалов к портативным системам контроля уровня глюкозы в крови», — сообщается в техническом задании к госзакупке. Также уточняется, что товар закупается в целях обеспечения федеральных и региональных льготников необходимыми лекарствами и медицинскими препаратами. Итоги конкурса планируют подвести 20 января 2023 года. URA.RU рассказывало, что в Пермском крае возник дефицит препарата «Форсига» для лечения диабета. В минздраве решили провести дополнительную закупку этого лекарства в связи с возросшим спросом на него. Ранее родители детей-диабетиков жаловались, что их дети не могут получить положенные по закону системы непрерывного мониторинга глюкозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...