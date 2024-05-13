Власти Перми предлагают жителям купить землю в городе для строительства частного дома

Власти Перми выставят на аукцион 17 участков земли, на которых горожане смогут построить собственный дом. Большинство участков расположены в Орджоникидзевском районе, говорится на сайте мэрии.
«В рамках реализации проекта „Земля для стройки“ на территории Перми выделено 17 участков общей площадью 21,2 кв. метров. Они предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Наибольшее количество участков приходится на Орджоникидзевский район Перми», — сообщает пресс-служба администрации города.
Полный список участков представлен на сайте Публичной кадастровой карты. Городские власти подчеркивают, что арендовать или приобрести в собственность выбранный участок можно только на аукционе. Ранее на аукцион были выставлены земельные участки в Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах города. Все они также предназначались для индивидуального жилищного строительства.
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Власти Перми выставят на аукцион 17 участков земли, на которых горожане смогут построить собственный дом. Большинство участков расположены в Орджоникидзевском районе, говорится на сайте мэрии. «В рамках реализации проекта „Земля для стройки“ на территории Перми выделено 17 участков общей площадью 21,2 кв. метров. Они предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Наибольшее количество участков приходится на Орджоникидзевский район Перми», — сообщает пресс-служба администрации города. Полный список участков представлен на сайте Публичной кадастровой карты. Городские власти подчеркивают, что арендовать или приобрести в собственность выбранный участок можно только на аукционе. Ранее на аукцион были выставлены земельные участки в Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах города. Все они также предназначались для индивидуального жилищного строительства.