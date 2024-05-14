В Пермском крае месяц не могут найти двух победителей лотерей

Двое жителей Пермского края, которые выиграли в лотерее в 2024 году, не спешат оформлять свой приз. Один из них стал обладателем 1,2 млн рублей 15 апреля, а второй получил 9,7 млн рублей 26 апреля, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей «Столото».
«Из семи победителей Пермского края пять счастливчиков уже благополучно оформили выигрыши. Двоих все еще ждем на оформление приза», — сообщили в пресс-службе корреспонденту агентства.
В “Столото” добавили, что чаще всего пермяки отправляют свои документы для оформления выигрыша почтой. Так поступили трое счастливчиков. Но они не разрешили публиковать свои персональные данные. Истории еще двух лотерейных миллионеров, которые стали обладателями 16 млн рублей и 7,6 млн рублей, на сайте "Столото" обещали опубликовать позднее.
Ранее URA.RU рассказало, что еще два пермяка забрали свои выигрыши в лотерею. Один из них стал обладателем 36 млн рублей. Выиграть ему помогло физико-математическое образование. Также в «Столото» ждут еще одного лотерейного миллионера, который стал победителем тиража, разыгранного в День Победы.
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