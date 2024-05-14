Жительницу Кудымкара ужаснуло состояние детского инфекционного отделения

14 мая 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Инфекционное отделение больницы в Кудымкаре явно нуждается в ремонте, отмечает горожанка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кудымкара Пермского края рассказала об ужасном состоянии детского инфекционного отделения городской больницы. По ее словам, в помещениях медучреждения царит полная разруха и отсутствуют элементарные удобства для маленьких пациентов. Горожанка сделала видео, отправив его пермским СМИ. «Судя по видео, в детском инфекционном отделении больницы Кудымкара полная разруха. В палате со стен, дверей и окон отвалилась краска, а в полу и на стенах — дыры. Пациенты заклеили их скотчем, чтобы в помещении было теплее. Но главный сюрприз ждет в санузле, где посреди комнаты в полу дыра глубиной в несколько десятков сантиметров, а в ней лежит мусор», — пишет 59.RU, которому читательница прислала видео. Автор видео также утверждает, что в санузле отсутствовал смыв, а потолок затянут плесенью. При этом горожанка уточнила, что претензий к работе медперсонала у пациентов детского инфекционного отделения нет. В министерстве здравоохранения Пермского края 59.RU пояснили, что в инфекционном корпусе горбольницы Кудымкара будет проведен капитальный ремонт. Сейчас для этого готовится проектно-сметная документация. На ужасные условия размещения в палатах ранее пожаловалась пациентка фтизиопульмонологического диспансера в Перми. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что к 2030 году все больничные стационары в регионе будут отремонтированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Кудымкара Пермского края рассказала об ужасном состоянии детского инфекционного отделения городской больницы. По ее словам, в помещениях медучреждения царит полная разруха и отсутствуют элементарные удобства для маленьких пациентов. Горожанка сделала видео, отправив его пермским СМИ. «Судя по видео, в детском инфекционном отделении больницы Кудымкара полная разруха. В палате со стен, дверей и окон отвалилась краска, а в полу и на стенах — дыры. Пациенты заклеили их скотчем, чтобы в помещении было теплее. Но главный сюрприз ждет в санузле, где посреди комнаты в полу дыра глубиной в несколько десятков сантиметров, а в ней лежит мусор», — пишет 59.RU, которому читательница прислала видео. Автор видео также утверждает, что в санузле отсутствовал смыв, а потолок затянут плесенью. При этом горожанка уточнила, что претензий к работе медперсонала у пациентов детского инфекционного отделения нет. В министерстве здравоохранения Пермского края 59.RU пояснили, что в инфекционном корпусе горбольницы Кудымкара будет проведен капитальный ремонт. Сейчас для этого готовится проектно-сметная документация. На ужасные условия размещения в палатах ранее пожаловалась пациентка фтизиопульмонологического диспансера в Перми. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что к 2030 году все больничные стационары в регионе будут отремонтированы.