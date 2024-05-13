13 мая 2024

Музей PERMM и пермский миллиардер Репин не смогли договориться в споре о ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Репин потребовал от пермского музея 16,8 млн рублей в качестве компенсации за износ здания
Александр Репин потребовал от пермского музея 16,8 млн рублей в качестве компенсации за износ здания Фото:

Юристы пермского музея современного искусства PERMM и представитель бизнесмена Александра Репина не смогли в суде договориться о площадях ТЦ на бульваре Гагарина, 24. Миллиардер требует компенсацию от ответчика за износ здания, которое музей арендовал ранее, указано в судебных материалах.

«Стороны не смогли договориться. Заседание отложено на 23 мая», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

По мнению истца, при выезде музей вернул помещения с дефектами. В ТЦ отсутствовала часть систем вентиляции и электроснабжения. Этих недостатков не было при заключении договора аренды. В PERMM и минкультуры Прикамья с претензиями не согласны. Министерство участвует в процессе в качестве третьего лица. В марте на предварительных слушаниях было предложено прийти к мирному урегулированию конфликта.

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Юристы пермского музея современного искусства PERMM и представитель бизнесмена Александра Репина не смогли в суде договориться о площадях ТЦ на бульваре Гагарина, 24. Миллиардер требует компенсацию от ответчика за износ здания, которое музей арендовал ранее, указано в судебных материалах. «Стороны не смогли договориться. Заседание отложено на 23 мая», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». По мнению истца, при выезде музей вернул помещения с дефектами. В ТЦ отсутствовала часть систем вентиляции и электроснабжения. Этих недостатков не было при заключении договора аренды. В PERMM и минкультуры Прикамья с претензиями не согласны. Министерство участвует в процессе в качестве третьего лица. В марте на предварительных слушаниях было предложено прийти к мирному урегулированию конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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