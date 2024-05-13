Музей PERMM и пермский миллиардер Репин не смогли договориться в споре о ТЦ

Александр Репин потребовал от пермского музея 16,8 млн рублей в качестве компенсации за износ здания Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Юристы пермского музея современного искусства PERMM и представитель бизнесмена Александра Репина не смогли в суде договориться о площадях ТЦ на бульваре Гагарина, 24. Миллиардер требует компенсацию от ответчика за износ здания, которое музей арендовал ранее, указано в судебных материалах.

«Стороны не смогли договориться. Заседание отложено на 23 мая», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

По мнению истца, при выезде музей вернул помещения с дефектами. В ТЦ отсутствовала часть систем вентиляции и электроснабжения. Этих недостатков не было при заключении договора аренды. В PERMM и минкультуры Прикамья с претензиями не согласны. Министерство участвует в процессе в качестве третьего лица. В марте на предварительных слушаниях было предложено прийти к мирному урегулированию конфликта.