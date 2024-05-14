В Тюмень привезут робота из пермского гаража, который покорил 45 стран

На бизнес-форуме в Тюмени выступит автор первого российского андроида «Дуняша»
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Андроид из пермского гаража покажут как пример удачного стартапа Фото:

Опытом с тюменским бизнесом поделится создатель первого российского андроида «Дуняша», которого начинали строить в пермском гараже, а теперь продают в 45 стран мира. Бизнесмен из Перми Олег Кривокурцев станет гостем форума «Мой бизнес. Земля больших семей», который состоится в Тюмени 29 мая. Об этом в telegram-канале «СОВЕТНИК» рассказала президент региональной торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева.

«29 мая в Тюмени отметят День предпринимателя, состоится форум „Мой бизнес. Земля больших семей“. Участники мероприятия смогут посетить мастер-класс специального гостя форума — Олега Кивокурцева, российского предпринимателя, менеджера и общественного деятеля, сооснователя и совладельца робототехнической компании „Промобот“, участника списка Forbes 30», — сообщила Езикеева.

Кривокурцев начинал свой проект как стартап в гараже в Перми. Известность разработка получила на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В настоящий момент человекоподобный робот «Дуняша» поставляется в 45 стран.

Ранее URA.RU рассказало, что «Дуняша» не смогла отметить свой день рождения первого мая. Из-за погодных условий праздник перенесли на первое июня.

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Опытом с тюменским бизнесом поделится создатель первого российского андроида «Дуняша», которого начинали строить в пермском гараже, а теперь продают в 45 стран мира. Бизнесмен из Перми Олег Кривокурцев станет гостем форума «Мой бизнес. Земля больших семей», который состоится в Тюмени 29 мая. Об этом в telegram-канале «СОВЕТНИК» рассказала президент региональной торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева. «29 мая в Тюмени отметят День предпринимателя, состоится форум „Мой бизнес. Земля больших семей“. Участники мероприятия смогут посетить мастер-класс специального гостя форума — Олега Кивокурцева, российского предпринимателя, менеджера и общественного деятеля, сооснователя и совладельца робототехнической компании „Промобот“, участника списка Forbes 30», — сообщила Езикеева. Кривокурцев начинал свой проект как стартап в гараже в Перми. Известность разработка получила на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В настоящий момент человекоподобный робот «Дуняша» поставляется в 45 стран. Ранее URA.RU рассказало, что «Дуняша» не смогла отметить свой день рождения первого мая. Из-за погодных условий праздник перенесли на первое июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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