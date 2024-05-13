13 мая 2024

Пермяку, устроившему смертельное ДТП во дворе дома, грозит до 12 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в феврале этого года Фото:

Жителю Перми, устроившему смертельное ДТП во дворе жилого дома, грозит до 12 лет. Об этом говорится в telegram-канале МВД РФ.

«Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Пермяку грозит от 5 до 12 лет лишения свободы», — информирует ведомство.

Инцидент произошел во дворе дома по ул Николая Островского. Двигаясь на своей иномарке задним ходом, мужчина допустил наезд на женщину 1936 года рождения. Виновник ДТП отвез пострадавшую в медучреждение, но сразу после этого уехал по своим делам, не сообщив о происшествии в Госавтоинспекцию. Потерпевшая от полученных травм скончалась через несколько дней.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе разбирательства мужчина пояснил, что не заметил пешехода, и думал, что женщина упала сама из-за гололеда. Позднее он полностью признал свою вину и раскаялся.

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Жителю Перми, устроившему смертельное ДТП во дворе жилого дома, грозит до 12 лет. Об этом говорится в telegram-канале МВД РФ. «Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Пермяку грозит от 5 до 12 лет лишения свободы», — информирует ведомство. Инцидент произошел во дворе дома по ул Николая Островского. Двигаясь на своей иномарке задним ходом, мужчина допустил наезд на женщину 1936 года рождения. Виновник ДТП отвез пострадавшую в медучреждение, но сразу после этого уехал по своим делам, не сообщив о происшествии в Госавтоинспекцию. Потерпевшая от полученных травм скончалась через несколько дней. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе разбирательства мужчина пояснил, что не заметил пешехода, и думал, что женщина упала сама из-за гололеда. Позднее он полностью признал свою вину и раскаялся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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