В Перми начался суд над 72-летним поджигателем военкомата

В Перми за попытку поджога военкомата судят худрука ансамбля «Калина» Городкова

14 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

На время следствия пенсионер находился под домашним арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми начался суд над 72-летним худруком ансамбля «Калина» баянистом Андреем Городковым. В ноябре 2023 года мужчина попытался поджечь военкомат Мотовилихинского района, изготовив «коктейль Молотова». «В Мотовилихе судят 72-летнего баяниста Андрея Городкова, который осенью прошлого года изготовил „коктейль Молотова“ и пошел в районный военкомат», — пишет Properm. Чтобы осуществить задуманное, Городков изготовил несколько бутылок с зажигательной смесью. Следователям он рассказал, что пошел на такой шаг под давлением неизвестных. По словам мужчины, они вынудили его взять кредиты, перевести им деньги и поджечь военкомат. В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело. На время следствия он находился под домашним арестом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми начался суд над 72-летним худруком ансамбля «Калина» баянистом Андреем Городковым. В ноябре 2023 года мужчина попытался поджечь военкомат Мотовилихинского района, изготовив «коктейль Молотова». «В Мотовилихе судят 72-летнего баяниста Андрея Городкова, который осенью прошлого года изготовил „коктейль Молотова“ и пошел в районный военкомат», — пишет Properm. Чтобы осуществить задуманное, Городков изготовил несколько бутылок с зажигательной смесью. Следователям он рассказал, что пошел на такой шаг под давлением неизвестных. По словам мужчины, они вынудили его взять кредиты, перевести им деньги и поджечь военкомат. В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело. На время следствия он находился под домашним арестом.