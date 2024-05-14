В Перми начался суд над 72-летним поджигателем военкомата

В Перми за попытку поджога военкомата судят худрука ансамбля «Калина» Городкова
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Суд Зыков и Зубков. Челябинск , уголовное дело, прокурор, наказание, обвинение, преступление, уголовный кодекс, суд
На время следствия пенсионер находился под домашним арестом Фото:

В Перми начался суд над 72-летним худруком ансамбля «Калина» баянистом Андреем Городковым. В ноябре 2023 года мужчина попытался поджечь военкомат Мотовилихинского района, изготовив «коктейль Молотова».

«В Мотовилихе судят 72-летнего баяниста Андрея Городкова, который осенью прошлого года изготовил „коктейль Молотова“ и пошел в районный военкомат», — пишет Properm. Чтобы осуществить задуманное, Городков изготовил несколько бутылок с зажигательной смесью. Следователям он рассказал, что пошел на такой шаг под давлением неизвестных. По словам мужчины, они вынудили его взять кредиты, перевести им деньги и поджечь военкомат.

В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело. На время следствия он находился под домашним арестом.

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В Перми начался суд над 72-летним худруком ансамбля «Калина» баянистом Андреем Городковым. В ноябре 2023 года мужчина попытался поджечь военкомат Мотовилихинского района, изготовив «коктейль Молотова». «В Мотовилихе судят 72-летнего баяниста Андрея Городкова, который осенью прошлого года изготовил „коктейль Молотова“ и пошел в районный военкомат», — пишет Properm. Чтобы осуществить задуманное, Городков изготовил несколько бутылок с зажигательной смесью. Следователям он рассказал, что пошел на такой шаг под давлением неизвестных. По словам мужчины, они вынудили его взять кредиты, перевести им деньги и поджечь военкомат. В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело. На время следствия он находился под домашним арестом.
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