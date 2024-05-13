Пермяки массово отказываются от покупки квартир в новостройках

В Перми количество продаж квартир в новостройках снизилось на 27%

14 мая 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

За год количество сделок на первичном рынке Перми заметно сократилось Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Перми стали реже покупать квартиры в новостройках. В апреле 2024 года количество сделок по договорам долевого участия сократилось на 27%, по сравнению с апрелем 2023 года. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф». «Рынок первичной недвижимости в Перми в апреле показал довольно слабые результаты: по данным Росреестра на 2 мая, за месяц зафиксировано 525 сделок по договорам долевого участия. В апреле 2023 года было зафиксировано 668 сделок», — сказано в сообщении. Также в Перми сократилось количество проданных квадратных метров. С января по апрель 2024 года купили 22,6 тысячи квадратных метров, что на 28% меньше аналогичного периода прошлого года. По мнению аналитиков, пермяки стали реже покупать жилье на первичном рынке из-за проблем с продажей старых квартир, так как ипотечные ставки на них довольно высоки. Кроме этого, за год выросла стоимость квадратного метра. В среднем его цена в новостройке достигла 133 тысячи рублей, подорожание составило 20%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми стали реже покупать квартиры в новостройках. В апреле 2024 года количество сделок по договорам долевого участия сократилось на 27%, по сравнению с апрелем 2023 года. Такие данные приводят аналитики сервиса «Объектив.рф». «Рынок первичной недвижимости в Перми в апреле показал довольно слабые результаты: по данным Росреестра на 2 мая, за месяц зафиксировано 525 сделок по договорам долевого участия. В апреле 2023 года было зафиксировано 668 сделок», — сказано в сообщении. Также в Перми сократилось количество проданных квадратных метров. С января по апрель 2024 года купили 22,6 тысячи квадратных метров, что на 28% меньше аналогичного периода прошлого года. По мнению аналитиков, пермяки стали реже покупать жилье на первичном рынке из-за проблем с продажей старых квартир, так как ипотечные ставки на них довольно высоки. Кроме этого, за год выросла стоимость квадратного метра. В среднем его цена в новостройке достигла 133 тысячи рублей, подорожание составило 20%.