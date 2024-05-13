13 мая 2024

Пермячку приговорили к 11 годам колонии за помощь террористам в Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, судебное заседание, судья, суд
Суд приговорил пермячку к колонии строгого режима Фото:

Жительницу Пермского края признали виновной в участии в террористической деятельности. УФСБ региона установило ее связь с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Суд приговорил женщину к 11 годам колонии строгого режима, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В период с 2013 по 2022 год жительница Пермского края участвовала в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» на территории Сирийской Арабской Республики. Решением Центрального военного окружного суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили агентству в УФСБ по Прикамью.

В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК: «Содействие террористической деятельности» (ч. 1 ст. 205.1), «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» (ч. 2 ст. 205.5) и «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» (ч. 2 ст. 208). В 2021 году за спонсирование террористов был осужден житель города Чайковский.

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Жительницу Пермского края признали виновной в участии в террористической деятельности. УФСБ региона установило ее связь с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Суд приговорил женщину к 11 годам колонии строгого режима, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В период с 2013 по 2022 год жительница Пермского края участвовала в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» на территории Сирийской Арабской Республики. Решением Центрального военного окружного суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили агентству в УФСБ по Прикамью. В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК: «Содействие террористической деятельности» (ч. 1 ст. 205.1), «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» (ч. 2 ст. 205.5) и «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» (ч. 2 ст. 208). В 2021 году за спонсирование террористов был осужден житель города Чайковский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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