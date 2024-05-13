13 мая 2024

Мэр Березников рассказал о масштабном ремонте в главном городском бассейне. Фото

В Березниках начался процесс обновления главного городского бассейна «Кристалл»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройплощадка. Екатеринбург, бассейн, отделка, ремонт, строительство, стройка, спортобъекты
Мэр Березников пообещал рассказывать о ходе ремонта бассейна «Кристалл» (архивное фото) Фото:

В городе Березники Пермского края началось масштабное обновление главного городского бассейна «Кристалл». Рабочие уже демонтировали часть старого кафеля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Казаченко, на месте ознакомившийся с ходом работ.

«Слили воду с большой чаши бассейна. Идет демонтаж старого кафеля. Вместо него будет специальная плитка с высокой влагонепроницаемостью и антигрибковым покрытием. Он долговечна, экологична, безопасна», — сообщал своим подписчикам Казаченко. Помимо этого рабочие установят в бассейне акустические панели для уменьшения в нем шума и эха, отметил чиновник.

В рамках ремонта будут обновлены скамейки для спортсменов и трибуны для зрителей, а также заменен механизм заполнения бассейна водой. Казаченко отметил, что объем работ, который предстоит провести на объекте, большой. Он пообещал информировать горожан о промежуточных этапах ремонта.

Рабочие демонтировали часть старой плитки в чаше бассейна «Кристалл»
Рабочие демонтировали часть старой плитки в чаше бассейна «Кристалл»
Фото:

Алексей Казаченко спустился в чашу бассейна, где начался масштабный ремонт
Алексей Казаченко спустился в чашу бассейна, где начался масштабный ремонт
Фото:

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В городе Березники Пермского края началось масштабное обновление главного городского бассейна «Кристалл». Рабочие уже демонтировали часть старого кафеля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Казаченко, на месте ознакомившийся с ходом работ. «Слили воду с большой чаши бассейна. Идет демонтаж старого кафеля. Вместо него будет специальная плитка с высокой влагонепроницаемостью и антигрибковым покрытием. Он долговечна, экологична, безопасна», — сообщал своим подписчикам Казаченко. Помимо этого рабочие установят в бассейне акустические панели для уменьшения в нем шума и эха, отметил чиновник. В рамках ремонта будут обновлены скамейки для спортсменов и трибуны для зрителей, а также заменен механизм заполнения бассейна водой. Казаченко отметил, что объем работ, который предстоит провести на объекте, большой. Он пообещал информировать горожан о промежуточных этапах ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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