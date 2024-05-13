В городе Березники Пермского края началось масштабное обновление главного городского бассейна «Кристалл». Рабочие уже демонтировали часть старого кафеля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Казаченко, на месте ознакомившийся с ходом работ.
«Слили воду с большой чаши бассейна. Идет демонтаж старого кафеля. Вместо него будет специальная плитка с высокой влагонепроницаемостью и антигрибковым покрытием. Он долговечна, экологична, безопасна», — сообщал своим подписчикам Казаченко. Помимо этого рабочие установят в бассейне акустические панели для уменьшения в нем шума и эха, отметил чиновник.
В рамках ремонта будут обновлены скамейки для спортсменов и трибуны для зрителей, а также заменен механизм заполнения бассейна водой. Казаченко отметил, что объем работ, который предстоит провести на объекте, большой. Он пообещал информировать горожан о промежуточных этапах ремонта.
Рабочие демонтировали часть старой плитки в чаше бассейна «Кристалл»
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В городе Березники Пермского края началось масштабное обновление главного городского бассейна «Кристалл». Рабочие уже демонтировали часть старого кафеля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Казаченко, на месте ознакомившийся с ходом работ. «Слили воду с большой чаши бассейна. Идет демонтаж старого кафеля. Вместо него будет специальная плитка с высокой влагонепроницаемостью и антигрибковым покрытием. Он долговечна, экологична, безопасна», — сообщал своим подписчикам Казаченко. Помимо этого рабочие установят в бассейне акустические панели для уменьшения в нем шума и эха, отметил чиновник. В рамках ремонта будут обновлены скамейки для спортсменов и трибуны для зрителей, а также заменен механизм заполнения бассейна водой. Казаченко отметил, что объем работ, который предстоит провести на объекте, большой. Он пообещал информировать горожан о промежуточных этапах ремонта.