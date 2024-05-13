13 мая 2024

Скорая не смогла проехать к больному из деревни в Прикамье по размытой дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Житель региона не смог получить медпомощь из-за качества дороги Фото:

Медики не смогли добраться к месту вызова в деревню Симаково Пермского края. Машина скорой помощи застряла на размытой дороге, рассказали местные жители.

«В деревню Симаково Осинского округа не смогла на вызов к больному проехать скорая», — рассказали пермяки изданию Properm. По словам местных жителей, последний раз дорогу капитально ремонтировали примерно в 2021 году.

Редакция URA.RU направила запрос по теме публикации в окружную мэрию. Ответ ожидается.

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Медики не смогли добраться к месту вызова в деревню Симаково Пермского края. Машина скорой помощи застряла на размытой дороге, рассказали местные жители. «В деревню Симаково Осинского округа не смогла на вызов к больному проехать скорая», — рассказали пермяки изданию Properm. По словам местных жителей, последний раз дорогу капитально ремонтировали примерно в 2021 году. Редакция URA.RU направила запрос по теме публикации в окружную мэрию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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