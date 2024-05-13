Скорая не смогла проехать к больному из деревни в Прикамье по размытой дороге

Житель региона не смог получить медпомощь из-за качества дороги
Медики не смогли добраться к месту вызова в деревню Симаково Пермского края. Машина скорой помощи застряла на размытой дороге, рассказали местные жители.
«В деревню Симаково Осинского округа не смогла на вызов к больному проехать скорая», — рассказали пермяки изданию Properm. По словам местных жителей, последний раз дорогу капитально ремонтировали примерно в 2021 году.
Редакция URA.RU направила запрос по теме публикации в окружную мэрию. Ответ ожидается.
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