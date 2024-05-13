Пермяку, въехавшему в магазин «Красное и Белое», грозит уголовное дело

14 мая 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Водитель может оказаться на скамье подсудимых (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Водителю из Нытвы (Пермский край), который 13 мая на микроавтобусе УАЗ врезался в крыльцо магазина «Красное и Белое», грозит уголовное дело. Как пояснили URA.RU в полиции, мужчины в момент аварии был пьян, ранее его уже лишали прав за нетрезвое вождение, также у него не было документов на машину. «Водитель находился за рулем, не имея регистрационных документов на автомобиль. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в размере 1.26 мг/л. Установлено, что ранее мужчина был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла в центре Нытвы днем 13 мая. Автомобиль УАЗ влетел в крыльцо алкомаркета «Красное и Белое». В результате пострадали только машина и здание. Фотографии очевидцы разместили в соцсетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителю из Нытвы (Пермский край), который 13 мая на микроавтобусе УАЗ врезался в крыльцо магазина «Красное и Белое», грозит уголовное дело. Как пояснили URA.RU в полиции, мужчины в момент аварии был пьян, ранее его уже лишали прав за нетрезвое вождение, также у него не было документов на машину. «Водитель находился за рулем, не имея регистрационных документов на автомобиль. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в размере 1.26 мг/л. Установлено, что ранее мужчина был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Как ранее рассказывало URA.RU, авария произошла в центре Нытвы днем 13 мая. Автомобиль УАЗ влетел в крыльцо алкомаркета «Красное и Белое». В результате пострадали только машина и здание. Фотографии очевидцы разместили в соцсетях.