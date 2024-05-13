Пермский предприниматель добивается банкротства экс-завода миллиардера Репина

Пермский предприниматель Дмитрий Александров добивается банкротства ООО Мясоперерабатывающий завод «Телец». Данные содержатся на портале «Электронное правосудие».
Согласно указанной на портале информации, заявление о банкротстве предприятия поступило 13 мая. Дата его рассмотрения пока не назначена. В 2023 году признания предприятия банкротом добивалась Федеральная налоговая служба в Пермском крае.
Мясоперерабатывающий завод «Телец», расположенный в Кунгуре, выпускает колбасы и другие изделия из птицы, говядины и свинины. В 2016 году он оказался в предбанкротном состоянии, его долги тогда выкупил владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. По итогам 2023 года предприятие показало убыток в сумме 49 млн рублей.
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Пермский предприниматель Дмитрий Александров добивается банкротства ООО Мясоперерабатывающий завод «Телец». Данные содержатся на портале «Электронное правосудие». Согласно указанной на портале информации, заявление о банкротстве предприятия поступило 13 мая. Дата его рассмотрения пока не назначена. В 2023 году признания предприятия банкротом добивалась Федеральная налоговая служба в Пермском крае. Мясоперерабатывающий завод «Телец», расположенный в Кунгуре, выпускает колбасы и другие изделия из птицы, говядины и свинины. В 2016 году он оказался в предбанкротном состоянии, его долги тогда выкупил владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. По итогам 2023 года предприятие показало убыток в сумме 49 млн рублей.