Пермский предприниматель добивается банкротства экс-завода миллиардера Репина

В суд подано заявление о признании пермского завода «Телец» банкротом

14 мая 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Последние несколько лет мясоперерабатывающий завод является убыточным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский предприниматель Дмитрий Александров добивается банкротства ООО Мясоперерабатывающий завод «Телец». Данные содержатся на портале «Электронное правосудие». Согласно указанной на портале информации, заявление о банкротстве предприятия поступило 13 мая. Дата его рассмотрения пока не назначена. В 2023 году признания предприятия банкротом добивалась Федеральная налоговая служба в Пермском крае. Мясоперерабатывающий завод «Телец», расположенный в Кунгуре, выпускает колбасы и другие изделия из птицы, говядины и свинины. В 2016 году он оказался в предбанкротном состоянии, его долги тогда выкупил владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. По итогам 2023 года предприятие показало убыток в сумме 49 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский предприниматель Дмитрий Александров добивается банкротства ООО Мясоперерабатывающий завод «Телец». Данные содержатся на портале «Электронное правосудие». Согласно указанной на портале информации, заявление о банкротстве предприятия поступило 13 мая. Дата его рассмотрения пока не назначена. В 2023 году признания предприятия банкротом добивалась Федеральная налоговая служба в Пермском крае. Мясоперерабатывающий завод «Телец», расположенный в Кунгуре, выпускает колбасы и другие изделия из птицы, говядины и свинины. В 2016 году он оказался в предбанкротном состоянии, его долги тогда выкупил владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. По итогам 2023 года предприятие показало убыток в сумме 49 млн рублей.