13 мая 2024

Пермские волонтеры ищут пожилую женщину в одном кроссовке и одной тапке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Где сейчас находится пропавшая, никто не знает
Где сейчас находится пропавшая, никто не знает Фото:

В Перми объявили срочный сбор на поиск женщины. Пожилая пермячка пропала днем 13 мая. Она нуждается в медицинской помощи, передают добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск».

«Срочный сбор на поиск. Пропала Люда Никандрова, 1950 года рождения», — написано в telegram-канале объединения. По данным волонтеров, пенсионерку последний раз видели днем 13 мая. Она около 15:50 вышла из своего дома на Гайве. С тех пор ее местоположение неизвестно.

Приметы женщины: на вид 70-74 года, рост 165 см, нормальное телосложение, черные с проседью, собранные в пучок волосы, карие глаза. Она была одета в красно-черный пуховой жилет, светлую водолазку, бежевую юбку, на левой ноге — розовая тапка с белым мехом, на правой — светло-синий кроссовок с полосками. У пропавшей была при себе черная кожаная сумка.

https://t.me/poisk342/673
Женщина вышла из дома и пропала

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В Перми объявили срочный сбор на поиск женщины. Пожилая пермячка пропала днем 13 мая. Она нуждается в медицинской помощи, передают добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск». «Срочный сбор на поиск. Пропала Люда Никандрова, 1950 года рождения», — написано в telegram-канале объединения. По данным волонтеров, пенсионерку последний раз видели днем 13 мая. Она около 15:50 вышла из своего дома на Гайве. С тех пор ее местоположение неизвестно. Приметы женщины: на вид 70-74 года, рост 165 см, нормальное телосложение, черные с проседью, собранные в пучок волосы, карие глаза. Она была одета в красно-черный пуховой жилет, светлую водолазку, бежевую юбку, на левой ноге — розовая тапка с белым мехом, на правой — светло-синий кроссовок с полосками. У пропавшей была при себе черная кожаная сумка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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