Пермские волонтеры ищут пожилую женщину в одном кроссовке и одной тапке. Фото

14 мая 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Где сейчас находится пропавшая, никто не знает Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми объявили срочный сбор на поиск женщины. Пожилая пермячка пропала днем 13 мая. Она нуждается в медицинской помощи, передают добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск». «Срочный сбор на поиск. Пропала Люда Никандрова, 1950 года рождения», — написано в telegram-канале объединения. По данным волонтеров, пенсионерку последний раз видели днем 13 мая. Она около 15:50 вышла из своего дома на Гайве. С тех пор ее местоположение неизвестно. Приметы женщины: на вид 70-74 года, рост 165 см, нормальное телосложение, черные с проседью, собранные в пучок волосы, карие глаза. Она была одета в красно-черный пуховой жилет, светлую водолазку, бежевую юбку, на левой ноге — розовая тапка с белым мехом, на правой — светло-синий кроссовок с полосками. У пропавшей была при себе черная кожаная сумка. Женщина вышла из дома и пропала telegram-канал «ПрикамьеПоиск» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми объявили срочный сбор на поиск женщины. Пожилая пермячка пропала днем 13 мая. Она нуждается в медицинской помощи, передают добровольцы отряда «ПрикамьеПоиск». «Срочный сбор на поиск. Пропала Люда Никандрова, 1950 года рождения», — написано в telegram-канале объединения. По данным волонтеров, пенсионерку последний раз видели днем 13 мая. Она около 15:50 вышла из своего дома на Гайве. С тех пор ее местоположение неизвестно. Приметы женщины: на вид 70-74 года, рост 165 см, нормальное телосложение, черные с проседью, собранные в пучок волосы, карие глаза. Она была одета в красно-черный пуховой жилет, светлую водолазку, бежевую юбку, на левой ноге — розовая тапка с белым мехом, на правой — светло-синий кроссовок с полосками. У пропавшей была при себе черная кожаная сумка.