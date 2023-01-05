Свердловские осужденные провели турнир в честь умершего футболиста Пеле

По итогу матча все осужденные будут поощрены администрацией СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

Осужденные, находящиеся в СИЗО-1 в Екатеринбурге, провели матч, который посвятили умершему Пеле — трехкратному чемпиону мира в составе сборной Бразилии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«5 января в СИЗО-1 Екатеринбурга ГУФСИН России по Свердловской области в честь великого футболиста всех времен и народов Эдсона Арантиса ду Насименту (Пеле), единственного обладателя трех кубков чемпионата мира, проведен новогодний турнир по футболу», — рассказали в пресс-службе.

В футбольном матче участвовало две команды бригады № 2 и бригады № 3. «Турнир проходил в прохладную погоду, однако на футбольном поле было достаточно жарко в эмоциональном плане. Турнир закончился в дополнительное время со счетом 12:11 в пользу бригады № 2», — заявили в ведомстве. По итогу матча все осужденные будут поощрены администрацией учреждения.

Футболист Пеле скончался на 83-м году жизни 29 декабря 2022 года. Последние годы легенда провел в инвалидной коляске — Пеле лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Ранее сообщалось, что в последнее время футболист находился в больнице в тяжелом состоянии, и лечение ему не помогало. Пеле похоронили 3 января в некрополе в Сантусе (штат Сан-Паулу), на церемонию прощания с футболистом пришли более 230 тысяч человек.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области