29 декабря 2022

Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

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Пеле скончался на 83-м году жизни Фото:

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался 83-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Associated Press». Смерть футболиста подтвердил агент бразильского спортсмена Джо Фрага.

«Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей прошлого века, скончался в четверг. Ему было 82 года», — сообщается в издании.

Пеле лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Ранее сообщались, что в последнее время он находился в больнице в тяжелом состоянии. Родной бразильский футбольный клуб Пеле «Сантос» начал готовиться к похоронам чемпиона. Спортсмены установили рядом со стадионом золотой гроб.

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Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался 83-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Associated Press». Смерть футболиста подтвердил агент бразильского спортсмена Джо Фрага. «Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей прошлого века, скончался в четверг. Ему было 82 года», — сообщается в издании. Пеле лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Ранее сообщались, что в последнее время он находился в больнице в тяжелом состоянии. Родной бразильский футбольный клуб Пеле «Сантос» начал готовиться к похоронам чемпиона. Спортсмены установили рядом со стадионом золотой гроб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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