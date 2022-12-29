Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

30 декабря 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Пеле скончался на 83-м году жизни Фото: globallookpress.com Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался 83-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Associated Press». Смерть футболиста подтвердил агент бразильского спортсмена Джо Фрага. «Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей прошлого века, скончался в четверг. Ему было 82 года», — сообщается в издании . Пеле лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Ранее сообщались, что в последнее время он находился в больнице в тяжелом состоянии. Родной бразильский футбольный клуб Пеле «Сантос» начал готовиться к похоронам чемпиона. Спортсмены установили рядом со стадионом золотой гроб.

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался 83-м году жизни. Об этом сообщает агентство «Associated Press». Смерть футболиста подтвердил агент бразильского спортсмена Джо Фрага. «Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей прошлого века, скончался в четверг. Ему было 82 года», — сообщается в издании. Пеле лечился от рака толстой кишки с 2021 года. Ранее сообщались, что в последнее время он находился в больнице в тяжелом состоянии. Родной бразильский футбольный клуб Пеле «Сантос» начал готовиться к похоронам чемпиона. Спортсмены установили рядом со стадионом золотой гроб.