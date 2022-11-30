Бразильского футболиста Пеле госпитализировали

Пеле госпитализировали, сообщает американский телеканал
Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле госпитализировали. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.
«Бывший игрок Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна на юге Сан-Паулу в прошлый вторник», — сообщает ESPN. В материале уточняется, что медицинский персонал обнаружил у спортсмена многочисленные отеки и сердечную недостаточность. Также врачи отметили, что химиотерапия больше не оказывает влияние на опухоли в организме Пеле, из-за которых спортсмена госпитализировали ранее.
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