Бразильского футболиста Пеле госпитализировали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Пеле госпитализировали, сообщает американский телеканал Фото:

Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле госпитализировали. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.

«Бывший игрок Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна на юге Сан-Паулу в прошлый вторник», — сообщает ESPN. В материале уточняется, что медицинский персонал обнаружил у спортсмена многочисленные отеки и сердечную недостаточность. Также врачи отметили, что химиотерапия больше не оказывает влияние на опухоли в организме Пеле, из-за которых спортсмена госпитализировали ранее.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле госпитализировали. Об этом сообщает американский телеканал ESPN. «Бывший игрок Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна на юге Сан-Паулу в прошлый вторник», — сообщает ESPN. В материале уточняется, что медицинский персонал обнаружил у спортсмена многочисленные отеки и сердечную недостаточность. Также врачи отметили, что химиотерапия больше не оказывает влияние на опухоли в организме Пеле, из-за которых спортсмена госпитализировали ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...