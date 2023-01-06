Бастрыкин взял на контроль дело в Челябинске, где мать убила дочь и покончила с собой

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела в Челябинске, где мать убила дочь и покончила с собой

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ведомства в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об обстоятельствах смерти жительницы региона и ее 10-летней дочери. Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, женщина убила дочь, а затем покончила с собой.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Петру Решетникову дано поручение доложить о ходе расследования и обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Тела 36-летней женщины и ее десятилетней дочери, а также записку, где женщина сообщила об убийстве, обнаружил 18-летний сын хозяйки квартиры. Он сообщил о случившемся в правоохранительные органы. По данным URA.RU погибшая состояла с 2015 года на учете у психиатра с диагнозом «Шизофрения», регулярно проходила курс лечения. В день трагедии с утра была в хорошем настроении. Муж работает диспетчером в одном из цехов цинкового завода. В тот день он был работе.