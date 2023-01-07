Кириенко считает победу РФ на Украине неизбежной

08 января 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Россия одержит победу над Украиной в спецоперации, считает Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине закончится победой России, задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены в любом случае. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. «Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — передает слова Сергея Кириенко ТАСС. Кроме этого, Киренко упомянул о провокациях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рождество. «Попытки прилета беспилотников в ночь, когда шла рождественская служба в Севастополе, и в Херсонской области, и в Запорожской области <…> ничего христианского и православного в душе не осталось», — сообщил Сергей Кириенко. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня. Прекращение огня было связано с Рождеством. При этом, ВСУ с начала прекращения огня РФ выпустили более 170 снарядов по российской территории. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Спецоперация на Украине закончится победой России, задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены в любом случае. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. «Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — передает слова Сергея Кириенко ТАСС. Кроме этого, Киренко упомянул о провокациях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рождество. «Попытки прилета беспилотников в ночь, когда шла рождественская служба в Севастополе, и в Херсонской области, и в Запорожской области <…> ничего христианского и православного в душе не осталось», — сообщил Сергей Кириенко. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня. Прекращение огня было связано с Рождеством. При этом, ВСУ с начала прекращения огня РФ выпустили более 170 снарядов по российской территории. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.