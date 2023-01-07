07 января 2023

Кириенко считает победу РФ на Украине неизбежной

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Фонд президентских грантов с участием Сергея Кириенко. Москва, кириенко сергей
Россия одержит победу над Украиной в спецоперации, считает Сергей Кириенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине закончится победой России, задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены в любом случае. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

«Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — передает слова Сергея Кириенко ТАСС.

Кроме этого, Киренко упомянул о провокациях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рождество. «Попытки прилета беспилотников в ночь, когда шла рождественская служба в Севастополе, и в Херсонской области, и в Запорожской области <…> ничего христианского и православного в душе не осталось», — сообщил Сергей Кириенко.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня. Прекращение огня было связано с Рождеством. При этом, ВСУ с начала прекращения огня РФ выпустили более 170 снарядов по российской территории.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Спецоперация на Украине закончится победой России, задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены в любом случае. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. «Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — передает слова Сергея Кириенко ТАСС. Кроме этого, Киренко упомянул о провокациях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рождество. «Попытки прилета беспилотников в ночь, когда шла рождественская служба в Севастополе, и в Херсонской области, и в Запорожской области <…> ничего христианского и православного в душе не осталось», — сообщил Сергей Кириенко. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня. Прекращение огня было связано с Рождеством. При этом, ВСУ с начала прекращения огня РФ выпустили более 170 снарядов по российской территории. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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