ВСУ с начала прекращения огня РФ выпустили более 170 снарядов по населенным пунктам

07 января 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

По жилым кварталам выпущено более 60 снарядов, заявили в Минобороны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы по всем направлениями, несмотря на объявленное Россией рождественское прекращение огня. Все позиции, с которых проводился обстрел, подавлены ответным огнем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «По жилым кварталам Донецка украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по Макеевке нанесен удар американскими РСЗО HIMARS», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Помимо этого, на Соледарском, Авдеевском и Марьинском украинские войска 51 раз открывали огонь по позициям российских войск. В Минобороны добавили, что ответным огнем были подавлены все позиции ВСУ, с которых производился обстрел, а также подчеркнули, что продолжат придерживаться перемирия до 24-х часов 7 января. Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня. Данное решение связано с Рождеством Христовым. Прекращение огня продлится с 12:00 6 января по 24:00 7 января.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы по всем направлениями, несмотря на объявленное Россией рождественское прекращение огня. Все позиции, с которых проводился обстрел, подавлены ответным огнем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «По жилым кварталам Донецка украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по Макеевке нанесен удар американскими РСЗО HIMARS», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Помимо этого, на Соледарском, Авдеевском и Марьинском украинские войска 51 раз открывали огонь по позициям российских войск. В Минобороны добавили, что ответным огнем были подавлены все позиции ВСУ, с которых производился обстрел, а также подчеркнули, что продолжат придерживаться перемирия до 24-х часов 7 января. Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня. Данное решение связано с Рождеством Христовым. Прекращение огня продлится с 12:00 6 января по 24:00 7 января.