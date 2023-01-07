ВСУ с начала прекращения огня РФ выпустили более 170 снарядов по населенным пунктам

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво
По жилым кварталам выпущено более 60 снарядов, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы по всем направлениями, несмотря на объявленное Россией рождественское прекращение огня. Все позиции, с которых проводился обстрел, подавлены ответным огнем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По жилым кварталам Донецка украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по Макеевке нанесен удар американскими РСЗО HIMARS», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Помимо этого, на Соледарском, Авдеевском и Марьинском украинские войска 51 раз открывали огонь по позициям российских войск. В Минобороны добавили, что ответным огнем были подавлены все позиции ВСУ, с которых производился обстрел, а также подчеркнули, что продолжат придерживаться перемирия до 24-х часов 7 января.

Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня. Данное решение связано с Рождеством Христовым. Прекращение огня продлится с 12:00 6 января по 24:00 7 января.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы по всем направлениями, несмотря на объявленное Россией рождественское прекращение огня. Все позиции, с которых проводился обстрел, подавлены ответным огнем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «По жилым кварталам Донецка украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по Макеевке нанесен удар американскими РСЗО HIMARS», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Помимо этого, на Соледарском, Авдеевском и Марьинском украинские войска 51 раз открывали огонь по позициям российских войск. В Минобороны добавили, что ответным огнем были подавлены все позиции ВСУ, с которых производился обстрел, а также подчеркнули, что продолжат придерживаться перемирия до 24-х часов 7 января. Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ главе Минобороны России Сергею Шойгу о вступлении в силу режима прекращения огня. Данное решение связано с Рождеством Христовым. Прекращение огня продлится с 12:00 6 января по 24:00 7 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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