Появилось видео, как водитель протащил сотрудника ГАИ по асфальту в Златоусте

МВД России опубликовало видео задержания в Златоусте гражданина Башкортостана, который, пытаясь уйти от полицейской погони на ВАЗ-211440, протащил по асфальту сотрудника ГАИ. Подробности преступления раскрыла официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудники ГАИ ночью обнаружили автомобиль ВАЗ-211440, водитель которого проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Инспекторы организовали преследование нарушителя. Но на требования полицейских остановиться водитель не реагировал, создавая своими действиями угрозу для других участников дорожного движения», — пояснила Ирина Волк.
В конце концов нарушитель остановился, но затем внезапно снова тронулся с места. Один из полицейских, пытаясь остановить нарушителя, схватился за водительскую дверь. Однако мужчина за рулем ВАЗа резко нажал на газ. Госавтоинспектор ухватился одной рукой за стойку двери, другой рукой при этом выворачивал руль. Злоумышленник провез сотрудника несколько сотен метров, а затем гаишник упал на дорогу.
«Пытаясь скрыться от погони, водитель наехал на бордюр, бросил автомобиль и скрылся. Однако его личность была вскоре установлена. Им оказался 28-летний житель Башкортостана. Полицейские задержали его по месту проживания», — резюмировала Ирина Волк.
На преступника завели несколько административных дел, а СКР по региону — возбудил уголовное дело. По решению суда обвиняемый арестован.
Видео: пресс-служба МВД России
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