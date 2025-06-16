В школе Челябинска запретили секцию рукопашного спорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Занятия секции в школе были отменены (архивное фото)
Занятия секции в школе были отменены (архивное фото) Фото:

В школе №28 Челябинска отменили занятия секции рукопашного спорта. Родители воспитанников потребовали вернуть расписание тренировок, на которые дети ходили свыше восьми лет.

«Запретили проводить тренировки в единственной школе 28 ЧВВАКУШа, дети ходили в рукопашный бой федерации рукопашного боя „Славяне“ больше восьми лет. И тут директор школы решила, что эти тренировки больше не будут проходить в школе», — возмущаются на условиях анонимности родители воспитанников в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Челябинцы недоумевают, зачем отнимать у детей любимое занятие, на которые они ходили с удовольствием. По их словам, к тренировкам претензий не было. В пресс-службе регионального минобразования пояснили, что тренировочный процесс проводился с нарушениями.

«Занятия федерации рукопашного боя „Славяне“ проводились в помещении школы № 28 на основе договора аренды. В связи с нарушениями условий договора (нарушение расписания, обеспечение сохранности и текущего ремонта оборудования и помещения), администрацией школы было принято решение о расторжении договора», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что школьники могут заниматься в других спортивных секциях, которые работают в школе № 28, в частности в школе тхэквондо или федерации армейского рукопашного боя Челябинской области. Также в минобре отметили, что летом спортивные секции в школе не работают.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школе №28 Челябинска отменили занятия секции рукопашного спорта. Родители воспитанников потребовали вернуть расписание тренировок, на которые дети ходили свыше восьми лет. «Запретили проводить тренировки в единственной школе 28 ЧВВАКУШа, дети ходили в рукопашный бой федерации рукопашного боя „Славяне“ больше восьми лет. И тут директор школы решила, что эти тренировки больше не будут проходить в школе», — возмущаются на условиях анонимности родители воспитанников в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Челябинцы недоумевают, зачем отнимать у детей любимое занятие, на которые они ходили с удовольствием. По их словам, к тренировкам претензий не было. В пресс-службе регионального минобразования пояснили, что тренировочный процесс проводился с нарушениями. «Занятия федерации рукопашного боя „Славяне“ проводились в помещении школы № 28 на основе договора аренды. В связи с нарушениями условий договора (нарушение расписания, обеспечение сохранности и текущего ремонта оборудования и помещения), администрацией школы было принято решение о расторжении договора», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве подчеркнули, что школьники могут заниматься в других спортивных секциях, которые работают в школе № 28, в частности в школе тхэквондо или федерации армейского рукопашного боя Челябинской области. Также в минобре отметили, что летом спортивные секции в школе не работают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...