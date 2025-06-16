В школе Челябинска запретили секцию рукопашного спорта

В школе №28 Челябинска отменили занятия секции рукопашного спорта. Родители воспитанников потребовали вернуть расписание тренировок, на которые дети ходили свыше восьми лет.
«Запретили проводить тренировки в единственной школе 28 ЧВВАКУШа, дети ходили в рукопашный бой федерации рукопашного боя „Славяне“ больше восьми лет. И тут директор школы решила, что эти тренировки больше не будут проходить в школе», — возмущаются на условиях анонимности родители воспитанников в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Челябинцы недоумевают, зачем отнимать у детей любимое занятие, на которые они ходили с удовольствием. По их словам, к тренировкам претензий не было. В пресс-службе регионального минобразования пояснили, что тренировочный процесс проводился с нарушениями.
«Занятия федерации рукопашного боя „Славяне“ проводились в помещении школы № 28 на основе договора аренды. В связи с нарушениями условий договора (нарушение расписания, обеспечение сохранности и текущего ремонта оборудования и помещения), администрацией школы было принято решение о расторжении договора», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что школьники могут заниматься в других спортивных секциях, которые работают в школе № 28, в частности в школе тхэквондо или федерации армейского рукопашного боя Челябинской области. Также в минобре отметили, что летом спортивные секции в школе не работают.
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