Председатель Первых Буравова назвала ключевой вектор действий челябинских депутатов

Председатель реготеделения Движения Первых и депутат гордумы Челябинска Светлана Буравова назвала отказ от формализма в работе с проблемами жителей одним из ключевых векторов развития. Об этом она сообщила URA.RU на региональной конференции «Единой России» 16 июня.
«Основа нашей работы, это те девять направлений, о которых говорил в своем обращении губернатор и секретарь партии „Единая Россия“ Алексей Леонидович Текслер. Самое ключевое и важное — действительно, мы убираем формализм, стремимся искренне решать проблемы жителей области и совместными усилиями продвигать интересы наших избирателей», — объяснила URA.RU Светлана Буравова.
Председатель Первых уточнила, что прошедшая конференция стала важным шагом к будущим выборам. После определения дальнейшего вектора развития депутаты активно включаются в работу над предвыборной кампанией.
Конференция «Единой России» с участием представителей региона прошла в Челябинске. Среди ключевых участников — члены политсовета, кадровой комиссии, депутаты заксобрания и победители праймериз.
Главной темой стало утверждение кандидатов на сентябрьские выборы. Также на конференции 16 июня обновили состав политсовета и руководящих органов.
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