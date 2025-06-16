Председатель Первых Буравова назвала ключевой вектор действий челябинских депутатов

Депутат Светлана Буравова: мы убираем формализм при решении проблем граждан
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Челябинские депутаты отойдут от формализма при решении проблем жителей, сообщила Светлана Буравова
Челябинские депутаты отойдут от формализма при решении проблем жителей, сообщила Светлана Буравова Фото:

Председатель реготеделения Движения Первых и депутат гордумы Челябинска Светлана Буравова назвала отказ от формализма в работе с проблемами жителей одним из ключевых векторов развития. Об этом она сообщила URA.RU на региональной конференции «Единой России» 16 июня.

«Основа нашей работы, это те девять направлений, о которых говорил в своем обращении губернатор и секретарь партии „Единая Россия“ Алексей Леонидович Текслер. Самое ключевое и важное — действительно, мы убираем формализм, стремимся искренне решать проблемы жителей области и совместными усилиями продвигать интересы наших избирателей», — объяснила URA.RU Светлана Буравова.

Председатель Первых уточнила, что прошедшая конференция стала важным шагом к будущим выборам. После определения дальнейшего вектора развития депутаты активно включаются в работу над предвыборной кампанией.

Конференция «Единой России» с участием представителей региона прошла в Челябинске. Среди ключевых участников — члены политсовета, кадровой комиссии, депутаты заксобрания и победители праймериз.

Главной темой стало утверждение кандидатов на сентябрьские выборы. Также на конференции 16 июня обновили состав политсовета и руководящих органов.

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Председатель реготеделения Движения Первых и депутат гордумы Челябинска Светлана Буравова назвала отказ от формализма в работе с проблемами жителей одним из ключевых векторов развития. Об этом она сообщила URA.RU на региональной конференции «Единой России» 16 июня. «Основа нашей работы, это те девять направлений, о которых говорил в своем обращении губернатор и секретарь партии „Единая Россия“ Алексей Леонидович Текслер. Самое ключевое и важное — действительно, мы убираем формализм, стремимся искренне решать проблемы жителей области и совместными усилиями продвигать интересы наших избирателей», — объяснила URA.RU Светлана Буравова. Председатель Первых уточнила, что прошедшая конференция стала важным шагом к будущим выборам. После определения дальнейшего вектора развития депутаты активно включаются в работу над предвыборной кампанией. Конференция «Единой России» с участием представителей региона прошла в Челябинске. Среди ключевых участников — члены политсовета, кадровой комиссии, депутаты заксобрания и победители праймериз. Главной темой стало утверждение кандидатов на сентябрьские выборы. Также на конференции 16 июня обновили состав политсовета и руководящих органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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