Челябинский застройщик поддержал конкурс красоты для инвалидов

Группа компаний «Икар» стала партнером благотворительного фонда «Рожденная побеждать!». В рамках партнерства компания поучаствует в конкурсе красоты для женщин в инвалидных колясках.
«Благотворительный фонд „Рожденная побеждать!“ в 2025 году организует международный социокультурный фестиваль талантов „Конкурс красоты „Рожденная побеждать!“ для женщин на инвалидных колясках. Благодаря помощи группы компаний „Икар“ участницы проекта пройдут очную подготовку к финальному шоу в наилучших условиях и смогут убедиться в гостеприимстве Челябинской области“, — сообщила URA.RU руководитель благотворительного фонда Лариса Лунева.
Также в рамках сотрудничества девушки-инвалиды получат помощь в трудоустройстве и социокультурной адаптации. Это часть работы ГК «Икар» в сфере социальной ответственности.
«Мы видим, как важна возможность самореализации для девушек с ОВЗ — это не только навыки, но и уверенность в себе. Мы строим не только жилье, но и общественные ценности, где каждый достоин уважения и поддержки. Поддержка фонда „Рожденная побеждать!“ — продолжение нашей системной работы в сфере социальной ответственности, направленной на создание равных возможностей для всех», — заявил агентству гендиректор группы компаний «Икар» Сергей Соловьев.
Группа компаний «Икар» занимается строительством жилых комплексов в Екатеринбурге и Челябинске. В Челябинске «Икар» строил микрорайон «Конфетти», жилые комплексы «Новиль», «Клевер» и «Центральный парк».
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