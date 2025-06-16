Челябинский застройщик поддержал конкурс красоты для инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания не только занимается строительством, но и поддерживает социальные проекты
Компания не только занимается строительством, но и поддерживает социальные проекты Фото:

Группа компаний «Икар» стала партнером благотворительного фонда «Рожденная побеждать!». В рамках партнерства компания поучаствует в конкурсе красоты для женщин в инвалидных колясках.

«Благотворительный фонд „Рожденная побеждать!“ в 2025 году организует международный социокультурный фестиваль талантов „Конкурс красоты „Рожденная побеждать!“ для женщин на инвалидных колясках. Благодаря помощи группы компаний „Икар“ участницы проекта пройдут очную подготовку к финальному шоу в наилучших условиях и смогут убедиться в гостеприимстве Челябинской области“, — сообщила URA.RU руководитель благотворительного фонда Лариса Лунева.

Также в рамках сотрудничества девушки-инвалиды получат помощь в трудоустройстве и социокультурной адаптации. Это часть работы ГК «Икар» в сфере социальной ответственности.

«Мы видим, как важна возможность самореализации для девушек с ОВЗ — это не только навыки, но и уверенность в себе. Мы строим не только жилье, но и общественные ценности, где каждый достоин уважения и поддержки. Поддержка фонда „Рожденная побеждать!“ — продолжение нашей системной работы в сфере социальной ответственности, направленной на создание равных возможностей для всех», — заявил агентству гендиректор группы компаний «Икар» Сергей Соловьев.

Группа компаний «Икар» занимается строительством жилых комплексов в Екатеринбурге и Челябинске. В Челябинске «Икар» строил микрорайон «Конфетти», жилые комплексы «Новиль», «Клевер» и «Центральный парк».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа компаний «Икар» стала партнером благотворительного фонда «Рожденная побеждать!». В рамках партнерства компания поучаствует в конкурсе красоты для женщин в инвалидных колясках. «Благотворительный фонд „Рожденная побеждать!“ в 2025 году организует международный социокультурный фестиваль талантов „Конкурс красоты „Рожденная побеждать!“ для женщин на инвалидных колясках. Благодаря помощи группы компаний „Икар“ участницы проекта пройдут очную подготовку к финальному шоу в наилучших условиях и смогут убедиться в гостеприимстве Челябинской области“, — сообщила URA.RU руководитель благотворительного фонда Лариса Лунева. Также в рамках сотрудничества девушки-инвалиды получат помощь в трудоустройстве и социокультурной адаптации. Это часть работы ГК «Икар» в сфере социальной ответственности. «Мы видим, как важна возможность самореализации для девушек с ОВЗ — это не только навыки, но и уверенность в себе. Мы строим не только жилье, но и общественные ценности, где каждый достоин уважения и поддержки. Поддержка фонда „Рожденная побеждать!“ — продолжение нашей системной работы в сфере социальной ответственности, направленной на создание равных возможностей для всех», — заявил агентству гендиректор группы компаний «Икар» Сергей Соловьев. Группа компаний «Икар» занимается строительством жилых комплексов в Екатеринбурге и Челябинске. В Челябинске «Икар» строил микрорайон «Конфетти», жилые комплексы «Новиль», «Клевер» и «Центральный парк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...