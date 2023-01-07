Прокуратура ХМАО начала проверку по факту пожара в кафе

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту возгорания в кафе «Двойная радость». На место происшествия выезжал прокурор Нягани Марат Тубеев, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Прокуратура г. Нягани организовала проверку по факту произошедшего 8 января 2023 года пожара в кафе „Двойная Радость“ по ул. Сибирской. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор г. Нягани Марат Тубеев», — сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки будут установлены причины пожара, оценены условия соблюдения техники пожарной безопасности со стороны владельца кафе. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
Ранее URA.RU рассказало о пожаре в кафе Нягани, произошедшем ночью 8 января. Пожарные несколько часов боролись со вспыхнувшей кровлей.
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