07 января 2023
06 января 2023

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту пожара в кафе

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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Прокуратура ХМАО устанавливает причины пожара в кафе «Двойная радость» в Нягани Фото:

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту возгорания в кафе «Двойная радость». На место происшествия выезжал прокурор Нягани Марат Тубеев, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура г. Нягани организовала проверку по факту произошедшего 8 января 2023 года пожара в кафе „Двойная Радость“ по ул. Сибирской. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор г. Нягани Марат Тубеев», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки будут установлены причины пожара, оценены условия соблюдения техники пожарной безопасности со стороны владельца кафе. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в кафе Нягани, произошедшем ночью 8 января. Пожарные несколько часов боролись со вспыхнувшей кровлей.

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Прокуратура ХМАО начала проверку по факту возгорания в кафе «Двойная радость». На место происшествия выезжал прокурор Нягани Марат Тубеев, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Нягани организовала проверку по факту произошедшего 8 января 2023 года пожара в кафе „Двойная Радость“ по ул. Сибирской. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор г. Нягани Марат Тубеев», — сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки будут установлены причины пожара, оценены условия соблюдения техники пожарной безопасности со стороны владельца кафе. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в кафе Нягани, произошедшем ночью 8 января. Пожарные несколько часов боролись со вспыхнувшей кровлей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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