Прокуратура ХМАО начала проверку по факту пожара в кафе

08 января 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Прокуратура ХМАО устанавливает причины пожара в кафе «Двойная радость» в Нягани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура ХМАО начала проверку по факту возгорания в кафе «Двойная радость». На место происшествия выезжал прокурор Нягани Марат Тубеев, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Нягани организовала проверку по факту произошедшего 8 января 2023 года пожара в кафе „Двойная Радость“ по ул. Сибирской. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор г. Нягани Марат Тубеев», — сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки будут установлены причины пожара, оценены условия соблюдения техники пожарной безопасности со стороны владельца кафе. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в кафе Нягани, произошедшем ночью 8 января. Пожарные несколько часов боролись со вспыхнувшей кровлей.

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту возгорания в кафе «Двойная радость». На место происшествия выезжал прокурор Нягани Марат Тубеев, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура г. Нягани организовала проверку по факту произошедшего 8 января 2023 года пожара в кафе „Двойная Радость“ по ул. Сибирской. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор г. Нягани Марат Тубеев», — сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проверки будут установлены причины пожара, оценены условия соблюдения техники пожарной безопасности со стороны владельца кафе. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в кафе Нягани, произошедшем ночью 8 января. Пожарные несколько часов боролись со вспыхнувшей кровлей.