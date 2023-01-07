В Нягани горит здание кафе (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Нягани (ХМАО) сотрудники МЧС борются с пожаром в кафе «Двойная радость» на улице Сибирская. О возгорании сообщает telegram-канал МЧС России.

«В Нягани сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в кафе. Площадь пожара составляет 432 квадратных метра, горит кровля по всей площади», — сообщает пресс-служба МЧС.

По данным окружного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2 часа 16 минут. На момент прибытия первого пожарного расчета в здании наблюдалось задымление на втором этаже. В ликвидации пожара задействовано 45 человек личного состава и 14 единиц техники. Причины происшествия выясняются.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте произошел пожар в цеху по производству пластиковых окон. Возгорание случилось в новогоднюю ночь.

Видео: telegram-канал МЧС России