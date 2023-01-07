07 января 2023
06 января 2023

В ХМАО горит здание кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В Нягани горит здание кафе (фото из архива) Фото:

В Нягани (ХМАО) сотрудники МЧС борются с пожаром в кафе «Двойная радость» на улице Сибирская. О возгорании сообщает telegram-канал МЧС России.

«В Нягани сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в кафе. Площадь пожара составляет 432 квадратных метра, горит кровля по всей площади», — сообщает пресс-служба МЧС.

По данным окружного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2 часа 16 минут. На момент прибытия первого пожарного расчета в здании наблюдалось задымление на втором этаже. В ликвидации пожара задействовано 45 человек личного состава и 14 единиц техники. Причины происшествия выясняются.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте произошел пожар в цеху по производству пластиковых окон. Возгорание случилось в новогоднюю ночь.

Видео: telegram-канал МЧС России

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нягани (ХМАО) сотрудники МЧС борются с пожаром в кафе «Двойная радость» на улице Сибирская. О возгорании сообщает telegram-канал МЧС России. «В Нягани сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в кафе. Площадь пожара составляет 432 квадратных метра, горит кровля по всей площади», — сообщает пресс-служба МЧС. По данным окружного ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2 часа 16 минут. На момент прибытия первого пожарного расчета в здании наблюдалось задымление на втором этаже. В ликвидации пожара задействовано 45 человек личного состава и 14 единиц техники. Причины происшествия выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте произошел пожар в цеху по производству пластиковых окон. Возгорание случилось в новогоднюю ночь. Видео: telegram-канал МЧС России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...