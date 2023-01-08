В Тюмени отменили занятия в школах для учащихся второй смены

09 января 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Учащимся 1-9-х классов разрешили остаться дома из-за морозов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из-за холодов в Тюмени отменены занятия для учащихся 1-9-х классов второй смены. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Школьники Тюмени, обучающиеся во вторую смену, сидим дома! Занятия второй смены в 1-9-х классах в очном режиме отменяются», — сообщает telegram-канал инфоцентра властей. Ранее уроки отменили для школьников этих же параллелей, обучающихся в первую смену. В настоящее время, согласно данным метеосервиса «rp5», температура воздуха в Тюмени находится на отметке в -31 градус, а влажность достигает 82%.

Из-за холодов в Тюмени отменены занятия для учащихся 1-9-х классов второй смены. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Школьники Тюмени, обучающиеся во вторую смену, сидим дома! Занятия второй смены в 1-9-х классах в очном режиме отменяются», — сообщает telegram-канал инфоцентра властей. Ранее уроки отменили для школьников этих же параллелей, обучающихся в первую смену. В настоящее время, согласно данным метеосервиса «rp5», температура воздуха в Тюмени находится на отметке в -31 градус, а влажность достигает 82%.