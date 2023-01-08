В Тюмени отменили занятия в школах для учащихся второй смены

Учащимся 1-9-х классов разрешили остаться дома из-за морозов
Из-за холодов в Тюмени отменены занятия для учащихся 1-9-х классов второй смены. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Школьники Тюмени, обучающиеся во вторую смену, сидим дома! Занятия второй смены в 1-9-х классах в очном режиме отменяются», — сообщает telegram-канал инфоцентра властей.
Ранее уроки отменили для школьников этих же параллелей, обучающихся в первую смену. В настоящее время, согласно данным метеосервиса «rp5», температура воздуха в Тюмени находится на отметке в -31 градус, а влажность достигает 82%.
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