08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

В Тюмени отменили занятия в школах для учащихся второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, снег, дорожные знаки, зима, осторожно дети, иней, мороз
Учащимся 1-9-х классов разрешили остаться дома из-за морозов Фото:

Из-за холодов в Тюмени отменены занятия для учащихся 1-9-х классов второй смены. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Школьники Тюмени, обучающиеся во вторую смену, сидим дома! Занятия второй смены в 1-9-х классах в очном режиме отменяются», — сообщает telegram-канал инфоцентра властей.

Ранее уроки отменили для школьников этих же параллелей, обучающихся в первую смену. В настоящее время, согласно данным метеосервиса «rp5», температура воздуха в Тюмени находится на отметке в -31 градус, а влажность достигает 82%.

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Из-за холодов в Тюмени отменены занятия для учащихся 1-9-х классов второй смены. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Школьники Тюмени, обучающиеся во вторую смену, сидим дома! Занятия второй смены в 1-9-х классах в очном режиме отменяются», — сообщает telegram-канал инфоцентра властей. Ранее уроки отменили для школьников этих же параллелей, обучающихся в первую смену. В настоящее время, согласно данным метеосервиса «rp5», температура воздуха в Тюмени находится на отметке в -31 градус, а влажность достигает 82%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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