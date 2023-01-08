В морозы в Перми резко выросло число предложений по отогреву машин

09 января 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Цена на услугу по отогреву автомобиля стартует от 500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аномальные морозы, пришедшие в Пермь и Пермский край, в интернете резко выросло число предложений об отогреве автомобилей, которые их владельцы не смогли завести в холода. В популярном сервисе бесплатных объявлений начиная с шестого января появились десятки новых публикаций от частных лиц, предлагающих соответствующие услуги. «Отогрев автомобиля, двигателя, сушка свечей, открытие замерзших дверей. Отогреваем и заводим заглохший автомобиль на месте его стоянки в любой мороз», — сообщается в объявлениях. Цены на услуги начинаются от 500 рублей для легковых машин и от 1000 рублей — для грузовиков. Также автовладельцам предлагают услуги по эвакуации машин на отапливаемые стоянки. Помимо этого, на сайте бесплатных объявлений предприимчивые пермяки предлагают круглосуточные услуги по разморозке канализационных и водопроводных труб и систем отопления зданий. По Перми и пригороду цены на такой сервис стартуют от трех с половиной тысяч рублей. Также среди предложений имеется подвозка автомобильного топлива. В Пермском крае наблюдаются аномальные холода. По данным сайта «Метеоролог и я», в ночь на вторник воздух в регионе остынет до — 36 градусов, при этом в низинах и северных районах не исключено похолодание до -41 градуса. По сообщениям синоптиков, в целом температура в первый месяц года в Прикамье будет ниже климатической нормы, чего не было с 2017 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аномальные морозы, пришедшие в Пермь и Пермский край, в интернете резко выросло число предложений об отогреве автомобилей, которые их владельцы не смогли завести в холода. В популярном сервисе бесплатных объявлений начиная с шестого января появились десятки новых публикаций от частных лиц, предлагающих соответствующие услуги. «Отогрев автомобиля, двигателя, сушка свечей, открытие замерзших дверей. Отогреваем и заводим заглохший автомобиль на месте его стоянки в любой мороз», — сообщается в объявлениях. Цены на услуги начинаются от 500 рублей для легковых машин и от 1000 рублей — для грузовиков. Также автовладельцам предлагают услуги по эвакуации машин на отапливаемые стоянки. Помимо этого, на сайте бесплатных объявлений предприимчивые пермяки предлагают круглосуточные услуги по разморозке канализационных и водопроводных труб и систем отопления зданий. По Перми и пригороду цены на такой сервис стартуют от трех с половиной тысяч рублей. Также среди предложений имеется подвозка автомобильного топлива. В Пермском крае наблюдаются аномальные холода. По данным сайта «Метеоролог и я», в ночь на вторник воздух в регионе остынет до — 36 градусов, при этом в низинах и северных районах не исключено похолодание до -41 градуса. По сообщениям синоптиков, в целом температура в первый месяц года в Прикамье будет ниже климатической нормы, чего не было с 2017 года.