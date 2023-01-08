08 января 2023
07 января 2023

В морозы в Перми резко выросло число предложений по отогреву машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Холод в Кургане, зима, холод, не заводится, сел аккумуятор, машина замерзла
Цена на услугу по отогреву автомобиля стартует от 500 рублей Фото:

В аномальные морозы, пришедшие в Пермь и Пермский край, в интернете резко выросло число предложений об отогреве автомобилей, которые их владельцы не смогли завести в холода. В популярном сервисе бесплатных объявлений начиная с шестого января появились десятки новых публикаций от частных лиц, предлагающих соответствующие услуги.

«Отогрев автомобиля, двигателя, сушка свечей, открытие замерзших дверей. Отогреваем и заводим заглохший автомобиль на месте его стоянки в любой мороз», — сообщается в объявлениях. Цены на услуги начинаются от 500 рублей для легковых машин и от 1000 рублей — для грузовиков. Также автовладельцам предлагают услуги по эвакуации машин на отапливаемые стоянки.

Помимо этого, на сайте бесплатных объявлений предприимчивые пермяки предлагают круглосуточные услуги по разморозке канализационных и водопроводных труб и систем отопления зданий. По Перми и пригороду цены на такой сервис стартуют от трех с половиной тысяч рублей. Также среди предложений имеется подвозка автомобильного топлива.

В Пермском крае наблюдаются аномальные холода. По данным сайта «Метеоролог и я», в ночь на вторник воздух в регионе остынет до — 36 градусов, при этом в низинах и северных районах не исключено похолодание до -41 градуса. По сообщениям синоптиков, в целом температура в первый месяц года в Прикамье будет ниже климатической нормы, чего не было с 2017 года.

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В аномальные морозы, пришедшие в Пермь и Пермский край, в интернете резко выросло число предложений об отогреве автомобилей, которые их владельцы не смогли завести в холода. В популярном сервисе бесплатных объявлений начиная с шестого января появились десятки новых публикаций от частных лиц, предлагающих соответствующие услуги. «Отогрев автомобиля, двигателя, сушка свечей, открытие замерзших дверей. Отогреваем и заводим заглохший автомобиль на месте его стоянки в любой мороз», — сообщается в объявлениях. Цены на услуги начинаются от 500 рублей для легковых машин и от 1000 рублей — для грузовиков. Также автовладельцам предлагают услуги по эвакуации машин на отапливаемые стоянки. Помимо этого, на сайте бесплатных объявлений предприимчивые пермяки предлагают круглосуточные услуги по разморозке канализационных и водопроводных труб и систем отопления зданий. По Перми и пригороду цены на такой сервис стартуют от трех с половиной тысяч рублей. Также среди предложений имеется подвозка автомобильного топлива. В Пермском крае наблюдаются аномальные холода. По данным сайта «Метеоролог и я», в ночь на вторник воздух в регионе остынет до — 36 градусов, при этом в низинах и северных районах не исключено похолодание до -41 градуса. По сообщениям синоптиков, в целом температура в первый месяц года в Прикамье будет ниже климатической нормы, чего не было с 2017 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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