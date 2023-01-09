В Екатеринбурге создали робота для любителей вкусно поесть

В Екатеринбурге создали ресторанный бот

10 января 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

С помощью бота можно будет забронировать столик в ресторане Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге появился ресторанный бот, который показывает горожанам заведения, находящиеся по близости от человека, а также скидки и акции. Об этом в своем telegram-канале рассказал создатель робота Алексей Мельников. «Мы создали бота KUDA EKB BOT, который найдет по вашим критериям или вашей геопозиции рестораны, кафе и бары в Екатеринбурге. Покажет, где есть акции и скидки, пришлет новости гастроиндустрии», — сообщил Мельников. Всего в базе содержится более 200 заведений, а список со временем будем дополняться. Так уже сейчас екатеринбуржцы могут найти рестораны, которые открылись недавно, имеют хорошие отзывы и находятся недалеко от человека. Также благодаря боту можно забронировать столик и прочитать полное описание бара или кафе. Найти бот можно в telegram-канале . Ранее ресторанный обозреватель Ирина Глазкова также запустила ресторанный бот. В нем собрано около 100 заведений города. Ресторан можно выбирать по сумме среднего чека, кухне, типу заведения и поводу. А гастроэксперт Александр Сысоев создал проект Great List, в котором содержится подборка ресторанов обязательных к посещению в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге появился ресторанный бот, который показывает горожанам заведения, находящиеся по близости от человека, а также скидки и акции. Об этом в своем telegram-канале рассказал создатель робота Алексей Мельников. «Мы создали бота KUDA EKB BOT, который найдет по вашим критериям или вашей геопозиции рестораны, кафе и бары в Екатеринбурге. Покажет, где есть акции и скидки, пришлет новости гастроиндустрии», — сообщил Мельников. Всего в базе содержится более 200 заведений, а список со временем будем дополняться. Так уже сейчас екатеринбуржцы могут найти рестораны, которые открылись недавно, имеют хорошие отзывы и находятся недалеко от человека. Также благодаря боту можно забронировать столик и прочитать полное описание бара или кафе. Найти бот можно в telegram-канале. Ранее ресторанный обозреватель Ирина Глазкова также запустила ресторанный бот. В нем собрано около 100 заведений города. Ресторан можно выбирать по сумме среднего чека, кухне, типу заведения и поводу. А гастроэксперт Александр Сысоев создал проект Great List, в котором содержится подборка ресторанов обязательных к посещению в Екатеринбурге.