28 декабря 2022

В Екатеринбурге создали ресторанный бот под Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана
Бот удобен тем, что помогает экономить время на поиски Фото:

В Екатеринбурге накануне Нового года создали ресторанный бот, который поможет горожанам определиться с заведением, учитывая их пожелания о среднем чеке и наличие парковки. Об этом сообщила ресторанный обозреватель Ирина Глазкова в своем telegram-канале.

«Проект, над которым я лично работала два месяца. Здесь собрано более 100 заведений города. База будет постоянно пополняться и обновляться», — рассказала девушка. В боте содержится информация о заведениях Екатеринбурга, которые подбираются на основе конкретного запроса человека.

Чтобы определиться с рестораном, необходимо выбрать сумму среднего чека, кухню, тип заведения и повод. Также можно уточнить, какой вид хочется наблюдать из окна, есть ли парковка и детская комната, насколько красивый интерьер и считается ли заведение камерным. После того, как все фильтры будут введены, приложение выдаст карточку с названием заведения, его описанием, средним чеком, адресом, ссылкой на меню и обзором на это место.

Для тех, кто хочет открыть для себя что-то новое, можно нажать кнопку «Случайное заведение» или «Топ месяца», и тогда бот выдаст ресторан или кафе на свое усмотрение. Все предоставленные приложением варианты можно сохранять в избранное. Бот бесплатный и доступен в Telegram.

Ранее российский гастроэксперт Александр Сысоев совместно с «Альфа-Банком» создал подборку ресторанов, которые стоит посетить в Екатеринбурге. Отфильтровать заведения можно по четырем пунктам: лучшие дорогие места, достойные места на каждый день, городские кафе на каждый день, лучшие бары города.

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В Екатеринбурге накануне Нового года создали ресторанный бот, который поможет горожанам определиться с заведением, учитывая их пожелания о среднем чеке и наличие парковки. Об этом сообщила ресторанный обозреватель Ирина Глазкова в своем telegram-канале. «Проект, над которым я лично работала два месяца. Здесь собрано более 100 заведений города. База будет постоянно пополняться и обновляться», — рассказала девушка. В боте содержится информация о заведениях Екатеринбурга, которые подбираются на основе конкретного запроса человека. Чтобы определиться с рестораном, необходимо выбрать сумму среднего чека, кухню, тип заведения и повод. Также можно уточнить, какой вид хочется наблюдать из окна, есть ли парковка и детская комната, насколько красивый интерьер и считается ли заведение камерным. После того, как все фильтры будут введены, приложение выдаст карточку с названием заведения, его описанием, средним чеком, адресом, ссылкой на меню и обзором на это место. Для тех, кто хочет открыть для себя что-то новое, можно нажать кнопку «Случайное заведение» или «Топ месяца», и тогда бот выдаст ресторан или кафе на свое усмотрение. Все предоставленные приложением варианты можно сохранять в избранное. Бот бесплатный и доступен в Telegram. Ранее российский гастроэксперт Александр Сысоев совместно с «Альфа-Банком» создал подборку ресторанов, которые стоит посетить в Екатеринбурге. Отфильтровать заведения можно по четырем пунктам: лучшие дорогие места, достойные места на каждый день, городские кафе на каждый день, лучшие бары города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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